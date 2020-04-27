Войти
Российская газета

Российские ученые создали уникальную маску для военных и врачей

199
0
0
Источник изображения: Технополис "Эра"

Ученые анапского военного инновационного технополиса "Эра" совместно со специалистами питерской Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова разработали инновационную модель респираторной маски для защиты военных и врачей, находящихся в эпицентре пандемии коронавируса.

- Модель была создана в программах визуализации, а затем напечатана на используемом в лаборатории 3D-принтере, - говорится в информации, помещенной на сайте технополиса "Эра". - Форма маски была разработана с учетом универсальных анатомических особенностей человеческого лица, но может изготавливаться и индивидуально под конкретного человека. В конструкции маски предусмотрена возможность замены фильтра, что необходимо для сохранения здоровья в условиях различных угроз, в том числе распространения коронавирусной инфекции. Крепления новой маски тоже отличаются от используемых в стандартных своей надежностью и уникальной системой зацепов".

Ее основное преимущество заключается в возможности устанавливать различные фильтрующие элементы, например адсорбционные и мембранные, которые позволяют снизить риск заражения военнослужащих в неблагоприятных эпидемиологических или химических условиях.Сообщается, что сейчас ведется апробация уникальной маски с целью изучения эксплуатационных свойств, таких как удобство ношения и простота обслуживания, а также прорабатываются возможные варианты использования разнотипных фильтров.

Идея создания модели принадлежит ученым Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, а ее реализацией занимаются операторы научных рот, которые проходят срочную службу в испытательных лабораториях технополиса "Эра".

Кстати

Технополис "Эра" - первый военный инноград, созданный в 2018 году под эгидой Министерства обороны РФ для обеспечения, поиска, развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере. Указ о создании технополиса подписал президент России. Комплекс зданий построили за 155 дней. Технополис в Анапе - не просто научный кластер в составе вооруженных сил. За сравнительно короткое время он превратился в площадку эффективного взаимодействия военных с различными министерствами, исследовательскими институтами, вузами и предприятиями промышленности.


Ирина Белова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
Научная рота
Похожие новости
14.12.2018
Около 300 новобранцев отправлены в научные роты со сборных пунктов страны
09.10.2017
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
11.04.2016
Науки армию питают
26.01.2015
Научная рота для исследований по снабжению армии появится осенью в Петербурге
23.08.2013
Красногорский завод им. С.А. Зверева продемонстрировал свои разработки Сергею Шойгу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.04 03:33
  • 4
Американская САУ XM1299 подтвердила характеристики по поражению целей на дальности свыше 100 км
  • 27.04 03:18
  • 2061
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.04 02:49
  • 1
Сохранение справедливости: в РФ перенесли дату окончания войны
  • 27.04 01:03
  • 107
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 27.04 00:47
  • 27
«Орион» взят на вооружение
  • 26.04 21:10
  • 2
"Индийцы были в шоке": на что способны русские танки
  • 26.04 19:52
  • 8
Мотострелки ЗВО получили 5,5 тысячи автоматов АК-12
  • 26.04 18:57
  • 2
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае получил на вооружение партию новых парашютов Д-10
  • 26.04 18:55
  • 1
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров
  • 26.04 15:52
  • 2
США назвали дату потери Россией монополии в пилотируемой космонавтике
  • 26.04 13:29
  • 1
Разведка США не обнаружила свидетельств искусственности коронавируса
  • 26.04 12:14
  • 378
Страна не работает до 30 апреля
  • 26.04 06:39
  • 670
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 25.04 23:20
  • 52
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 25.04 23:15
  • 4
БМП К-17 "Бумеранг", как и танк "Армата", сможет сбивать бронебойные снаряды