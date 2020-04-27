Российские военные повысили меры безопасности на границе с КНР из-за коронавируса

В подразделениях Восточного военного округа (ВВО) были введены повышенные меры безопасности в связи с коронавирусом. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в пресс-службе ВВО.

«В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, введены повышенные меры противодействия коронавирусной инфекции», ― цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что на всех контрольно-пропускных пунктах на границе с Китаем были развернуты санитарные посты, а также посты дезинфекционной обработки. Для этого используются станции АРС-14КМ на базе автомобилей «КамАЗ» и автономные мобильные комплекты ДКВ-1К.

Кроме того, в ВВО подчеркнули, что ежедневно обрабатываются несколько десятков тысяч квадратных метров.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 24 апреля в России общее число заболевших достигло 68 622 человека, умерли 615 пациентов, выздоровели ― 5568.

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