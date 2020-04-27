Войти
Военно-промышленный курьер

Какие «микроорганизмы и токсины» уничтожают биолаборатории США на Украине

197
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

В посольстве США в Киеве подтвердили информацию о базировании американских биологических лабораторий на территории Украины.

Соответствующую информацию распространила пресс-служба дипломатического представительства.

«Здесь, в Украине, программа по снижению биологической угрозы Министерства обороны США работает с правительством Украины над консолидацией и обезвреживанием патогенных микроорганизмов и токсинов, вызывающих обеспокоенность, на украинских государственных объектах, в то же время позволяя проводить мирные исследования и разработку вакцин», - говорится в сообщении.

Ранее представитель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук обратился к правительству Украины с требованием предоставить информацию, касающуюся работы в Украине 15 военных биолабораторий США. По его словам, американские биолаборатории осуществляют незаконную деятельность, угрожающую жизни и здоровью украинских граждан.

Также он отметил, что в стране функционирует «Научно-технический центр в Украине» - международная организация, финансируемая властями США, работники которой имеют дипломатический иммунитет.

«Данный центр занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения», - заявил Медведчук.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
04.07.2016
Может ли Америка подавить российские очаги системы A2/AD? (The National Interest, США)
04.07.2016
Поворот на Восток без Индии невозможен
10.02.2015
WP: Россия будет перевооружать армию, даже несмотря на санкции
05.05.2014
"Строили плохо. Строили долго". В руководство ОСК "прислали доктора"?
21.11.2012
Airshow China 2012. Китай удивил Запад обилием собственных разработок - Defense News
10.06.2011
Китая можно не бояться еще 10 лет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.04 03:33
  • 4
Американская САУ XM1299 подтвердила характеристики по поражению целей на дальности свыше 100 км
  • 27.04 03:18
  • 2061
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.04 02:49
  • 1
Сохранение справедливости: в РФ перенесли дату окончания войны
  • 27.04 01:03
  • 107
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 27.04 00:47
  • 27
«Орион» взят на вооружение
  • 26.04 21:10
  • 2
"Индийцы были в шоке": на что способны русские танки
  • 26.04 19:52
  • 8
Мотострелки ЗВО получили 5,5 тысячи автоматов АК-12
  • 26.04 18:57
  • 2
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае получил на вооружение партию новых парашютов Д-10
  • 26.04 18:55
  • 1
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров
  • 26.04 15:52
  • 2
США назвали дату потери Россией монополии в пилотируемой космонавтике
  • 26.04 13:29
  • 1
Разведка США не обнаружила свидетельств искусственности коронавируса
  • 26.04 12:14
  • 378
Страна не работает до 30 апреля
  • 26.04 06:39
  • 670
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 25.04 23:20
  • 52
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 25.04 23:15
  • 4
БМП К-17 "Бумеранг", как и танк "Армата", сможет сбивать бронебойные снаряды