Какие «микроорганизмы и токсины» уничтожают биолаборатории США на Украине

В посольстве США в Киеве подтвердили информацию о базировании американских биологических лабораторий на территории Украины.

Соответствующую информацию распространила пресс-служба дипломатического представительства.

«Здесь, в Украине, программа по снижению биологической угрозы Министерства обороны США работает с правительством Украины над консолидацией и обезвреживанием патогенных микроорганизмов и токсинов, вызывающих обеспокоенность, на украинских государственных объектах, в то же время позволяя проводить мирные исследования и разработку вакцин», - говорится в сообщении.

Ранее представитель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук обратился к правительству Украины с требованием предоставить информацию, касающуюся работы в Украине 15 военных биолабораторий США. По его словам, американские биолаборатории осуществляют незаконную деятельность, угрожающую жизни и здоровью украинских граждан.

Также он отметил, что в стране функционирует «Научно-технический центр в Украине» - международная организация, финансируемая властями США, работники которой имеют дипломатический иммунитет.

«Данный центр занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения», - заявил Медведчук.