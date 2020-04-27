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ПВО «заботливо» присмотрит за нашими дальневосточными соседями

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Источник изображения: vpk-news.ru

Дальний Восток прикроет непроницаемый радиолокационный купол. Минобороны закончило развертывание в этом регионе новейших станций «Небо-М» и «Подлет».

Теперь российская ПВО способна обнаруживать на расстоянии в сотни километров, помимо обычных самолетов, еще и беспилотники, крылатые ракеты и даже гиперзвуковые летательные аппараты. 

После нахождения целей их данные в режиме реального времени передадут воинским расчетам - для этого группировка ПВО усилена автоматической системой управления (АСУ) «Фундамент-М». 

Раньше такой единый радиолокационный щит был только в Крыму.

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