Зенитные «Панцири» распугали турецкие истребители в небе Ливии

Анкара, активно вмешавшаяся в гражданскую войну в Ливии на стороне «Правительства национального согласия» (GNA), направив в эту страну около 8 тыс сирийских боевиков, решила переломить ход сражения, применив свою авиацию.

Ранее сообщалось, что 16 турецких истребителей F-16 нарушили ливийское воздушное пространство, намереваясь нанести удары по подразделениям «Ливийской национальной армии» (LNA) фельдмаршала Халифа Хафтара. Однако, задействовать самолеты в полном масштабе не удалось.

Противовоздушная оборона LNA активировала четыре ЗРПК «Панцирь-С1», стоящих на охране побережья. Их радары мгновенно засекли вражеские объекты, что вынудило турецких пилотов отступить, тем более, что перед этим последовало недвусмысленное предупреждение об открытии огня и уничтожении воздушных целей.

Власти Турции пока не комментируют попытку силового воздействия и нарушения воздушного пространства Ливии. Так как авиаудары по армии Хафтара были сорваны, Анкара перенесла активность в сторону наземных операций. Сейчас в Триполи потоком поступает доставляемая морскими конвоями военная техника и отряды боевиков, которых вербуют на севере Сирии.

Между тем в Ливии противостояние зашло в позиционный тупик. Использование LNA ЗРПК «Панцирь-С1» позволило сравнять силы, так как системы ПВО российского производства кардинально нивелировали возможности турецких F-16, причем даже без открытия огня, передает Free News.