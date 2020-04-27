Ракетчики Барнаульского соединения прошли переподготовку на новые ПГРК "Ярс"

ЦАМТО, 24 апреля. Около 200 офицеров Барнаульского ракетного соединения завершили переподготовку на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" на космодроме "Плесецк" в Архангельской области.

Переподготовка для стратегических ракетчиков организуется в соответствии с занимаемыми должностями и охватывает полный перечень специалистов, в том числе связи, охраны и систем энергоснабжения, а также механиков-водителей автономных пусковых установок.

Первоначально обучение военнослужащих проводилось непосредственно в перевооружаемом соединении, на новых тренажерных системах ПГРК "Ярс". Военнослужащие изучили основные тактико-технические характеристики систем и агрегатов, оборудования и узлов комплекса, их предназначение, устройство и основы эксплуатации.

По итогам обучения военнослужащие подтвердили высокие теоретические знания и практические навыки по освоению новой техники.

На заключительном этапе обучения военнослужащие сдали зачеты по тактической, специальной, и технической подготовке, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.