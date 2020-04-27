Видео: морпехи Балтийского флота захватили побережье под Калининградом

Масштабное тактическое учение Балтийского флота по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря, нанесению ударов по обороняющимся силам и захвату побережья прошло в Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в учении было задействовано более 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, самолеты и вертолеты морской авиации, более 20 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений.

Учение проходило на флотском полигоне "Хмелевка". Первыми пошли к "вражескому" побережью минно-тральные группы флота, которые провели корабли с десантом за тралами в рамках тренировки по противоминному обеспечению.

Авиаудар по позициям условного противника нанесли многофункциональные истребители Су-30СМ и ударные вертолеты Ми-24, уничтожив наземные цели с использованием ракетно-бомбового вооружения.

Затем на береговую линию с вертолетов Ка-27 ПС высадились группы разграждения инженерных подразделений морской пехоты. Они проделали противоминные проходы, чтобы обеспечить безопасные пути для выдвижения техники морской пехоты с моря.

Морпехи пошли на штурм с больших десантных кораблей "Королев" и "Калининград", малого десантного корабля на воздушной подушке "Евгений Кочешков" и десантных катеров на воздушной каверне типа "Дюгонь". На берег сошли около 20 бронетранспортеров БТР-82А с личным составом. Корабли и катера поддерживали их огнем.

Одновременно другие десантно-штурмовые подразделения морпехов высадились на парашютах в глубине обороны условного противника. Их задачей было захватить площадку приземления до подхода основных сил.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)