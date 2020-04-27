Командующий ТОФ проинспектировал ход ремонта с модернизацией фрегата "Маршал Шапошников"

ЦАМТО, 24 апреля. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц посетил во Владивостоке АО "Центр судоремонта "Дальзавод"", где ознакомился с ходом работ по ремонту с модернизацией фрегата ТОФ "Маршал Шапошников".

Командующий флотом заслушал доклад командира корабля капитана 2 ранга Александра Матвеева о текущем состоянии дел, осмотрел фрегат и провел встречу с руководством "Дальзавода".

По результатам поездки адмирал Сергей Авакянц констатировал, что работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком и Тихоокеанский флот, после проведения комплекса заводских испытаний, рассчитывает получить модернизированный фрегат до конца текущего года.

В период ремонта с модернизацией на фрегате "Маршал Шапошников" демонтированы и вновь изготовлены по чертежам проектанта более 20% надстройки корабля. Проведен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано электромеханическое оборудование. Изготовлены новые участки валопроводов, частично заменены магистральные кабельные трассы и произведена их укладка под новые системы вооружений. Модернизированный корабль получил на вооружение комплекс ударного ракетного оружия, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.