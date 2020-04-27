ВМС Чили приняли фрегаты класса "Аделаида" из состава ВМС Австралии

ЦАМТО, 24 апреля. В Сиднее состоялась церемония поднятия чилийского флага на фрегатах ПВО FFG-11 "Капитан Прат" (ранее FFG-06 "Ньюкасл") и FFG-14 "Альмиранте Латорре" (ранее FFG-05 "Мельбурн"), приобретенных Чили из состава ВМС Австралии.

По информации Infodefensa.com, мероприятие было проведено 15 апреля на военно-морской базе "Киттабул" (о.Гарден Айленд) в присутствии командования ВМС двух стран с соблюдением ограничений из-за пандемии COVID-19.

Корабли класса "Аделаида" (класс "Оливер Хазард Перри") были приобретены в рамках межправительственного соглашения. Переговоры по данному вопросу между Чили и Австралией начались в 2018 году.

Как предполагается, в течение ближайшего времени подготовка экипажей фрегатов будет продолжена специалистами ВМС Австралии в Сиднее. В Чили корабли должны прибыть в мае 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, реализация проекта, получившего название Puente IV, позволит ВМС Чили сохранить в боевом составе 8 надводных кораблей, которые обеспечат безопасность территориальных вод и защиту национальных интересов на море.

Приобретенные из состава ВМС Австралии фрегаты заменят снятые с вооружения чилийского флота 3750-тонные фрегаты ПВО L-класса (класс "Якоб ван Хеемскерк").

Министерство обороны Чили одобрило реализацию программы оценки возможности замены устаревших фрегатов в 2018 году. Рассматривались варианты покупки как новых фрегатов постройки национальной Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR), так и бывших в эксплуатации фрегатов.

Недостатком программы строительства кораблей на национальном предприятии при содействии зарубежных партнеров была названа высокая стоимость и длительный срок реализации проекта.

Приобретение фрегатов из наличия одной из стран было признано более доступной альтернативой. При этом ВМС оценивали корабли, которые будут сняты с вооружения в краткосрочной перспективе. В частности, рассматривались фрегаты "Тип-23" ВМС Великобритании, фрегаты класса "M" ВМС Нидерландов, фрегаты класса "Галифакс" ВМС Канады и фрегаты класса "Аделаида" ВМС Австралии.

В итоге к середине 2019 года наиболее приемлемой была признана покупка двух фрегатов класса "Аделаида", которые после проведенной чилийскими специалистами инспекции были признаны пригодными для дальнейшей эксплуатации. Срок эксплуатации кораблей составляет около 26 лет. Они вооружены ЗУР SM-2 MR Block IIIA, что позволит обеспечивать ПВО кораблей ВМС Чили после снятия с вооружения фрегатов L-класса.

Фрегат FFG-06 "Ньюкасл" был снят с вооружения 30 июня 2019 года, а FFG-05 "Мельбурн" – 26 октября 2019 года. В течение прошлого десятилетия корабли были модернизированы. Ключевыми моментами модернизации стали замена системы управления огнем на австралийскую разработку ADACS, установка 8-контейнерной вертикальной пусковой установки Mk.41 с ракетами RIM-162 EESM, новой РЛС поиска целей, ГАС Spherion, буксируемой ГАС TMS 4350 и замена ЗУР SM-1 ракетами SM-2 MR Block IIIA.

Командование ВМС Чили выделило около 3,6 млн. долл. на проведение 30 учебных курсов для экипажей, техническую инспекцию и передачу кораблей.