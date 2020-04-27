Войти
Военное обозрение

ТОФ рассчитывает получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца года

147
0
0

Источник изображения: http://www.korabli.eu/

Тихоокеанский флот планирует до конца этого года вернуть в свой состав прошедший модернизацию фрегат "Маршал Шапошников". Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

Как отметили в пресс-службе, работы по модернизации фрегата идут по графику, без срывов, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Центр судоремонта "Дальзавод", где ведется модернизация и ремонт корабля, посетил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, который ознакомился с ходом работ. По итогам визита адмирал выразил уверенность, что корабль вернется в состав ТОФ до конца года.

Как ранее сообщалось, бывший БПК проекта 1155 "Маршал Шапошников" летом 2019 года был переквалифицирован во фрегаты. Данное решение было принято Минобороны.

В ходе модернизации на "Маршал Шапошников" уже установлены противокорабельный комплекс "Уран" с ракетами Х-35, универсальная пусковая установка для крылатых ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон", универсальная система управления огнем корабельной артиллерии "Багира", корабельный комплекс радиоэлектронного подавления ТК-25, заменена носовая артиллерийская установка. Демонтированы и вновь изготовлены более 20% надстройки корабля, отремонтирован корпус, проведены другие работы.

БПК был заложен 25 мая 1983 года, спущен на воду 27 декабря 1984, введен в строй 30 декабря 1985 года. В составе ТОФ с 1986 года.

Полное водоизмещение - 7480 тонн, стандартное - 6840 тонн. Длина 163 метра, ширина 19 метров, осадка 7,8 метра. Скорость хода 30 узлов, экономичная 14 узлов. Экипаж 220 человек, в том числе 29 офицеров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
П-800 Оникс
ТК-25 РЭБ
Х-35
Циркон-С 3М22
Компании
Дальзавод
Проекты
Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
10.12.2019
Больше ракет: Минобороны хочет перевооружить ВМФ России
11.11.2019
АПЛ "Иркутск" и БПК "Маршал Шапошников" смогут применять гиперзвуковые ракеты "Циркон"
11.11.2019
Модернизированные АПЛ "Иркутск" и БПК "Маршал Шапошников" получат "Цирконы"
30.10.2019
Модернизированные БПК проекта 1155 переквалифицируют во фрегаты
27.02.2018
Попытка быстро обновить старые советские корабли провалилась
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.04 03:33
  • 4
Американская САУ XM1299 подтвердила характеристики по поражению целей на дальности свыше 100 км
  • 27.04 03:18
  • 2061
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.04 02:49
  • 1
Сохранение справедливости: в РФ перенесли дату окончания войны
  • 27.04 01:03
  • 107
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 27.04 00:47
  • 27
«Орион» взят на вооружение
  • 26.04 21:10
  • 2
"Индийцы были в шоке": на что способны русские танки
  • 26.04 19:52
  • 8
Мотострелки ЗВО получили 5,5 тысячи автоматов АК-12
  • 26.04 18:57
  • 2
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае получил на вооружение партию новых парашютов Д-10
  • 26.04 18:55
  • 1
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров
  • 26.04 15:52
  • 2
США назвали дату потери Россией монополии в пилотируемой космонавтике
  • 26.04 13:29
  • 1
Разведка США не обнаружила свидетельств искусственности коронавируса
  • 26.04 12:14
  • 378
Страна не работает до 30 апреля
  • 26.04 06:39
  • 670
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 25.04 23:20
  • 52
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 25.04 23:15
  • 4
БМП К-17 "Бумеранг", как и танк "Армата", сможет сбивать бронебойные снаряды