ТОФ рассчитывает получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца года

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Тихоокеанский флот планирует до конца этого года вернуть в свой состав прошедший модернизацию фрегат "Маршал Шапошников". Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

Как отметили в пресс-службе, работы по модернизации фрегата идут по графику, без срывов, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Центр судоремонта "Дальзавод", где ведется модернизация и ремонт корабля, посетил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, который ознакомился с ходом работ. По итогам визита адмирал выразил уверенность, что корабль вернется в состав ТОФ до конца года.

Как ранее сообщалось, бывший БПК проекта 1155 "Маршал Шапошников" летом 2019 года был переквалифицирован во фрегаты. Данное решение было принято Минобороны.

В ходе модернизации на "Маршал Шапошников" уже установлены противокорабельный комплекс "Уран" с ракетами Х-35, универсальная пусковая установка для крылатых ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон", универсальная система управления огнем корабельной артиллерии "Багира", корабельный комплекс радиоэлектронного подавления ТК-25, заменена носовая артиллерийская установка. Демонтированы и вновь изготовлены более 20% надстройки корабля, отремонтирован корпус, проведены другие работы.

БПК был заложен 25 мая 1983 года, спущен на воду 27 декабря 1984, введен в строй 30 декабря 1985 года. В составе ТОФ с 1986 года.

Полное водоизмещение - 7480 тонн, стандартное - 6840 тонн. Длина 163 метра, ширина 19 метров, осадка 7,8 метра. Скорость хода 30 узлов, экономичная 14 узлов. Экипаж 220 человек, в том числе 29 офицеров.