Губернатор Ростовской области посетил ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева"

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева. На переднем плане стоит базовый противолодочный самолет Ил-38Н авиации ВМФ России, рядом с ним самолет ДРЛО А-50 ВВС России, на заднем плане с флагом на киле китайский военно-транспортный самолет Ил-76.

ЦАМТО, 24 апреля. Губернатор Ростовской области Василий Голубев 23 апреля посетил ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" (находящееся в составе Дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК", входящего в ГК "Ростех").

Губернатор ознакомился с тем, как на предприятии выполняются решения и рекомендации федеральных и региональных органов власти, профильных ведомств, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

ПАО "ОАК" и его предприятия, включая ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" включены в перечень системообразующих организаций, от которых зависит экономическое развитие и занятость населения, а также обороноспособность страны. В настоящее время деятельность по выполнению важнейших государственных программ по линии ГОЗ и ВТС на предприятии продолжается. Также на ТАНТК разработан график работы сотрудников, обеспечивающих жизнедеятельность предприятия и отвечающих за непрерывные производственные процессы. На предприятии делают все возможное, чтобы минимизировать эпидемиологические риски для сотрудников, а, стало быть, членов их семей, жителей города и региона.

Генеральный директор ПАО "Ил", головного предприятия Дивизиона транспортной авиации Юрий Грудинин и управляющий директор ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" Михаил Грезин ознакомили губернатора с организацией допуска сотрудников на территорию предприятия, оснащением и деятельностью заводской медсанчасти, а также с работой цехов окончательной сборки и сервисного обслуживания самолетов-амфибий Бе-200ЧС, а также с работой ОКБ.

В настоящее время ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" продолжает выполнение обязательств перед государственным заказчиком и иностранным партнерами.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".