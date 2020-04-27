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Военное обозрение

США обеспокоены военным присутствием России в Арктике

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон начал пересмотр своей политики в Арктике, учитывая при этом, что Россия значительно нарастила свое военное присутствие в данном регионе. Об этом заявил высокопоставленный чиновник американского Госдепа.

Выступая в четверг на брифинге, прошедшем в госдепартаменте, американский дипломат заявил, что действия России в Арктике, в частности, усиление военного присутствия, вызывают у США обеспокоенность. По его словам, особенно Вашингтон беспокоят российские военные базы, военные аэродромы, "восстановленные в данном регионе" и глубоководные порты.

(...) мы озабочены строительством Россией военных объектов в Арктике. Российское присутствие значительно возросло за последние годы, создано арктическое командование, восстановлены аэродромы и другая инфраструктура, глубоководные порты, новые военные базы вдоль побережья, усилия по развертыванию ПВО и ракетных систем, радаров раннего обнаружения

- заявил он.

Чиновник Госдепа пояснил, что Вашингтон "находится в процессе" пересмотра американской политики по арктическому региону. При этом он признал, что Россия находится в Арктике "на законных основаниях", а по некоторым вопросам сотрудничество США и России "проходит хорошо". Как пример чиновник привел ряд программ в сфере защиты окружающей среды.

В свою очередь, в Москве ранее неоднократно заявляли, что военная активность стран НАТО, особенно не относящихся к данному региону, приводит к наращиванию напряженности и ведет к дестабилизации. В последнее время активность альянса в Арктике значительно возросла.

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Россия
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NATO
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