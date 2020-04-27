Войти
ТАСС

Стало известно название национальной программы Китая по освоению Марса

174
0
0
Марс
Марс.
Источник изображения: © Justin Cowart/CC BY 2.0 via Flickr

Власти КНР также опубликовали эмблему проекта "Тяньвэнь"

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Власти КНР огласили в пятницу название национальной программы по освоению Марса - "Тяньвэнь". Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, первая миссия по исследованию этой планеты будет называться "Тяньвэнь-1". Одновременно была опубликована эмблема проекта - "ланьсин цзютянь" - полукруг, состоящий из орбит, на которых расположены планеты Солнечной системы. Как отмечается, эта форма символизирует первую букву в слове "Китай" (англ. China) и "сотрудничество" (англ. - Cooperation), что свидетельствует о стремлении Пекина осваивать космос совместно с другими странами.

В 2020 году КНР планирует приступить к выполнению первой марсианской миссии, задача которой - отправить на планету зонд, который должен достигнуть точки назначения за семь месяцев. В дальнейшем правительство КНР собирается отправить на Марс пилотируемую миссию.

Ровно 50 лет назад, 24 апреля 1970 года Китай вывел на орбиту свой первый космический спутник "Дунфанхун-1", с 2016 года эта дата ежегодно отмечается в стране как День космонавтики.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
2020-й год
Марс
Похожие новости
06.06.2019
В США заявили об угрозе их преимуществу в космосе со стороны России
24.11.2016
США задумались о возвращении на Луну в составе международной коалиции
08.11.2016
Пуск крупнейшей ракеты-носителя КНР "Чанчжэн-5" признан успешным
25.08.2016
Китай представил публике макет первого китайского марсохода
02.04.2015
Россия и США задумались о строительстве окололунной станции
01.04.2011
Роскосмос сошел с орбиты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.04 03:33
  • 4
Американская САУ XM1299 подтвердила характеристики по поражению целей на дальности свыше 100 км
  • 27.04 03:18
  • 2061
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.04 02:49
  • 1
Сохранение справедливости: в РФ перенесли дату окончания войны
  • 27.04 01:03
  • 107
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 27.04 00:47
  • 27
«Орион» взят на вооружение
  • 26.04 21:10
  • 2
"Индийцы были в шоке": на что способны русские танки
  • 26.04 19:52
  • 8
Мотострелки ЗВО получили 5,5 тысячи автоматов АК-12
  • 26.04 18:57
  • 2
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае получил на вооружение партию новых парашютов Д-10
  • 26.04 18:55
  • 1
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров
  • 26.04 15:52
  • 2
США назвали дату потери Россией монополии в пилотируемой космонавтике
  • 26.04 13:29
  • 1
Разведка США не обнаружила свидетельств искусственности коронавируса
  • 26.04 12:14
  • 378
Страна не работает до 30 апреля
  • 26.04 06:39
  • 670
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 25.04 23:20
  • 52
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 25.04 23:15
  • 4
БМП К-17 "Бумеранг", как и танк "Армата", сможет сбивать бронебойные снаряды