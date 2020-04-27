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Министерство обороны России получило два бомбардировщика Ту-160 после модернизации

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Как сообщило 23 апреля 2020 года АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова (филиал ПАО "Туполев") передал Министерству обороны России после модернизации два стратегических ракетоносца Ту-160 "Иван Ярыгин" и "Василий Решетников".

Модернизированные на Казанском авиационном заводе имени С.П.Горбунова (филиале ПАО "Туполев") стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС России с названиями "Иван Ярыгин" (серийный номер 07-04, ранее имел бортовой номер "04 красный") и "Василий Решетников" (серийный номер 07-02, ранее имел бортовой номер "02 красный"). Казань, апрель 2020 года (с) АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

На самолетах была проведена модернизация систем инерциальной навигации и управления двигателей, а также устройств вооружения с применением современных цифровых технологий.

Проведенные работы обеспечат улучшение тактико-технических характеристик авиационных комплексов, что позволит повысить эффективность боевого применения авиационных средств поражения.

Перед отправкой в войска успешно были проведены наземные испытания, а также воздушными суднами был совершен облет с целью подтверждения эффективности и качества выполненных работ.

Комментарий bmpd. Речь идет о передаче ВКС России после проведения ремонта и ограниченной модернизации на Казанском авиационном заводе имени С.П.Горбунова (КАЗ) строевых стратегических бомбардировщиков Ту-160 с названиями "Иван Ярыгин" (серийный номер 07-04, ранее имел бортовой номер "04 красный") и "Василий Решетников" (серийный номер 07-02, ранее имел бортовой номер "02 красный") постройки 1992-1993 годов.

Оба самолета прошли ограниченную модернизацию по варианту, условно (и, видимо, неверно) обозначаемому в СМИ как "Ту-160М1", и включающему, в частности установку новой навигационной системы K-042K-1 и автопилота АБСУ-200-1, при этом снимаются некоторые старые системы, такие как оптическая прицельная система бомбометания. Также, предположительно, проведена интеграция ряда новых систем вооружения, включая способность нести 12 новых стратегических крылатых ракет Х-101 / Х-102, размещаемых на двух новых шестизарядных револьверных вращающихся пусковых установках 9A829K3.

Прототипом данного варианта модернизации стал самолет Ту-160 с названием "Валентин Близнюк" (серийный номер 02-02, бортовой номер "19 красный"), прошедший модернизацию на КАЗ в 2006 году (в настоящее время этот самолет проходит дальнейшую модернизацию на КАЗ по вариантам Ту-160М). Впоследствии по данном варианту были серийно модернизированы на КАЗ самолеты "Андрей Туполев" (серийный номер 06-05, бортовой номер "18 красный", был передан обратно в ВКС в обновленной конфигурации 19 декабря 2014 года), "Василий Сенько" (серийный номер 06-02, бортовой номер "11 красный", был возвращен в строй в январе 2016 года) и "Николай Кузнецов" (серийный номер 06-01, бортовой номер "10 красный", был возвращен в строй в ноябре 2016 года). Кроме того, видимо, в данной конфигурации были достроены самолеты "Виталий Копылов" (серийный номер 08-03, бортовой номер "10 красный", передан ВКС в апреле 2008 года) и "Петр Дейнекин" (серийный номер 08-04, начал летные испытания в декабре 2017 года).

Следует отметить, что первый полет Ту-160 с названием "Иван Ярыгин" (серийный номер 07-04) после модернизации состоялся на КАЗ еще в декабре 2018 года, но самолет был сдан только теперь.

Модернизированные на Казанском авиационном заводе имени С.П.Горбунова (филиале ПАО "Туполев") стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС России с названиями "Иван Ярыгин" (серийный номер 07-04, ранее имел бортовой номер "04 красный") и "Василий Решетников" (серийный номер 07-02, ранее имел бортовой номер "02 красный"). Казань, апрель 2020 года (с) АО "Объединенная авиастроительная корпорация" и Министерство обороны России

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Х-101
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
ОАК
Туполев
Проекты
2020-й год
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