Министерство обороны России получило два бомбардировщика Ту-160 после модернизации

Как сообщило 23 апреля 2020 года АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова (филиал ПАО "Туполев") передал Министерству обороны России после модернизации два стратегических ракетоносца Ту-160 "Иван Ярыгин" и "Василий Решетников".

Модернизированные на Казанском авиационном заводе имени С.П.Горбунова (филиале ПАО "Туполев") стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС России с названиями "Иван Ярыгин" (серийный номер 07-04, ранее имел бортовой номер "04 красный") и "Василий Решетников" (серийный номер 07-02, ранее имел бортовой номер "02 красный"). Казань, апрель 2020 года (с) АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

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На самолетах была проведена модернизация систем инерциальной навигации и управления двигателей, а также устройств вооружения с применением современных цифровых технологий.

Проведенные работы обеспечат улучшение тактико-технических характеристик авиационных комплексов, что позволит повысить эффективность боевого применения авиационных средств поражения.

Перед отправкой в войска успешно были проведены наземные испытания, а также воздушными суднами был совершен облет с целью подтверждения эффективности и качества выполненных работ.

Комментарий bmpd. Речь идет о передаче ВКС России после проведения ремонта и ограниченной модернизации на Казанском авиационном заводе имени С.П.Горбунова (КАЗ) строевых стратегических бомбардировщиков Ту-160 с названиями "Иван Ярыгин" (серийный номер 07-04, ранее имел бортовой номер "04 красный") и "Василий Решетников" (серийный номер 07-02, ранее имел бортовой номер "02 красный") постройки 1992-1993 годов.

Оба самолета прошли ограниченную модернизацию по варианту, условно (и, видимо, неверно) обозначаемому в СМИ как "Ту-160М1", и включающему, в частности установку новой навигационной системы K-042K-1 и автопилота АБСУ-200-1, при этом снимаются некоторые старые системы, такие как оптическая прицельная система бомбометания. Также, предположительно, проведена интеграция ряда новых систем вооружения, включая способность нести 12 новых стратегических крылатых ракет Х-101 / Х-102, размещаемых на двух новых шестизарядных револьверных вращающихся пусковых установках 9A829K3.

Прототипом данного варианта модернизации стал самолет Ту-160 с названием "Валентин Близнюк" (серийный номер 02-02, бортовой номер "19 красный"), прошедший модернизацию на КАЗ в 2006 году (в настоящее время этот самолет проходит дальнейшую модернизацию на КАЗ по вариантам Ту-160М). Впоследствии по данном варианту были серийно модернизированы на КАЗ самолеты "Андрей Туполев" (серийный номер 06-05, бортовой номер "18 красный", был передан обратно в ВКС в обновленной конфигурации 19 декабря 2014 года), "Василий Сенько" (серийный номер 06-02, бортовой номер "11 красный", был возвращен в строй в январе 2016 года) и "Николай Кузнецов" (серийный номер 06-01, бортовой номер "10 красный", был возвращен в строй в ноябре 2016 года). Кроме того, видимо, в данной конфигурации были достроены самолеты "Виталий Копылов" (серийный номер 08-03, бортовой номер "10 красный", передан ВКС в апреле 2008 года) и "Петр Дейнекин" (серийный номер 08-04, начал летные испытания в декабре 2017 года).

Следует отметить, что первый полет Ту-160 с названием "Иван Ярыгин" (серийный номер 07-04) после модернизации состоялся на КАЗ еще в декабре 2018 года, но самолет был сдан только теперь.

Модернизированные на Казанском авиационном заводе имени С.П.Горбунова (филиале ПАО "Туполев") стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС России с названиями "Иван Ярыгин" (серийный номер 07-04, ранее имел бортовой номер "04 красный") и "Василий Решетников" (серийный номер 07-02, ранее имел бортовой номер "02 красный"). Казань, апрель 2020 года (с) АО "Объединенная авиастроительная корпорация" и Министерство обороны России