Новейшую 80-ствольную РСЗО "Флейта" покажут на параде в Минске

Источник изображения: Фото: mil.by

9 мая на военном параде в Минске будет продемонстрирована новая белорусская реактивная система залпового огня "Флейта".

У этой РСЗО рекордное количество направляющих - восемьдесят. Они предназначены для запуска неуправляемых ракет С-8, которые могут комплектоваться кумулятивно - осколочными, объемно - детонирующими и другими боевыми частями.

Их дальность полета в зависимости от модификации может достигать 5000 метров.

Источник изображения: Фото: mil.by

Пусковая установка монтируется на бронеавтомобиле ASILAK. Вес машины - около 7 тонн. Максимальная скорость - 100 км/ч. Запас хода - 1100 км. Экипаж - 2 человека.

Данный РСЗО пригодятся мобильным силам. Как ожидается, заинтересуют они и иностранных покупателей.