Танкисты спешат на помощь: на борьбу с COVID-19 брошены военные медики

В Московской области появится военный мобильный госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом. Его в ближайшее время развернут на базе медицинских батальонов Таманской и Кантемировской дивизий. В санчасть отобрано 130 медиков из обоих соединений. Военврачи смогут оперативно осмотреть больных, определить степень угрозы жизни и тут же приступить к оказанию неотложной помощи. В случае необходимости стационар госпиталя сможет принять до 100 пациентов. Эксперты отмечают, что помощь военных из-за распространения COVID-19 сейчас очень важна. Всего Минобороны разворачивает в 15 регионах сеть из 16 центров военной медицины. Они рассчитаны на 1,6 тыс. больничных коек.

В Московской области появится военный мобильный госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом. Его в ближайшее время развернут на базе медицинских батальонов Таманской и Кантемировской дивизий. В санчасть отобрано 130 медиков из обоих соединений. Военврачи смогут оперативно осмотреть больных, определить степень угрозы жизни и тут же приступить к оказанию неотложной помощи. В случае необходимости стационар госпиталя сможет принять до 100 пациентов. Эксперты отмечают, что помощь военных из-за распространения COVID-19 сейчас очень важна. Всего Минобороны разворачивает в 15 регионах сеть из 16 центров военной медицины. Они рассчитаны на 1,6 тыс. больничных коек.

Концентрация усилий

В ближайшее время многофункциональный мобильный госпиталь заступит на боевое дежурство, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Военные медики Таманской и Кантемировской дивизий, входящих в 1-ую гвардейскую Краснознаменную танковую армию, уже провели учениях по оказанию экстренной помощи больным в полевых условиях. Особое внимание было уделено системе снабжения медикаментами, а также контролю за соблюдением санитарного режима, отметили собеседники «Известий».

Ранее пресс-служба Западного военного округа заявила, что на маневрах медики отработали задачи по оперативному осмотру пациентов, оказанию им неотложной помощи, а также соблюдению строгой классификации в зависимости от диагноза. В ходе учений условно больных военнослужащих, поступающих в госпиталь, разделяли на потоки. «Тяжело заболевших» сразу направляли в реанимационное отделение, где с ними проводили неотложные действия, применяя аппараты ИВЛ и дефибрилляторы. Для «более легких» пациентов приготовили обычные палаты.

Сейчас надо задействовать все медицинские ресурсы, которые есть в стране, и помощь военных медиков крайне важна, считает вице-президент Национальной медицинской палаты и председатель Общественного совета при Минздраве России Наталья Аксенова.

— В армии всегда служили высококвалифицированные медики, — рассказала она «Известиям». — Они помогали во время чрезвычайных ситуаций и эпидемий. Большой плюс военных заключается в том, что они могут быстро оказаться в нужной точке, развернуть госпиталь и приступить к работе. Такие врачи прекрасно трудятся в самых экстремальных условиях, в том числе полевых. И это никак не сказывается на качестве оказываемой помощи — к этому медиков готовят специально. Важно и то, что за их спиной находится вся мощь российской армии — при необходимости ближайшие воинские части всегда окажут госпиталю помощь.

Сейчас во многих подразделениях Москвы и области есть санчасти, но их силы распылены, отметил доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— В сложные моменты важно сконцентрироваться, — подчеркнул он «Известиям». — В новом госпитале будут собраны самые высококвалифицированные специалисты. И они получат все необходимое оборудование.

Военно-полевой, но комфортный

Многофункциональный госпиталь состоит из модулей и пневмокаркасных быстро развертываемых палаток. Такая конструкция не промокает, лучше держит температуру внутри и позволяет избежать сквозняков. Все объекты оснащены системой автономного жизнеобеспечения с аппаратурой кондиционирования и очистки воздуха, водо- и электроснабжения, отопления и вентиляции. Это особенно важно, когда речь идет о лечении инфекционных заболеваний.

Госпиталь рассчитан на работу в полностью автономных условиях, что обеспечит его функционирование даже без подключения к электролиниям и другим внешним коммуникациям. При необходимости электричество смогут вырабатывать передвижные генераторы, от которых запитают системы жизнеобеспечения модулей. При этом медики имеют необходимый запас лекарств, что позволит им работать некоторое время независимо от поставок.

В модулях и палатках расположены приёмно-диагностическое отделение, инфекционное, реанимационное и интенсивной терапии, а также специальные лаборатории, имеющие соответствующее оборудование и реагенты.

Единая медицинская сеть

Сейчас Минобороны разворачивает в 15 регионах сеть из 16 центров военной медицины. Они будут готовы принять 1,6 тыс. инфекционных больных.

В Западном военном округе модульные центры будут открыты в Смоленске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Пушкине под Санкт-Петербургом, а также в Одинцово и Подольске в Московской области. Подольский станет самым большим из них — он рассчитан на 200 больничных коек.

Центральный военный округ возведет три медцентра: в Оренбурге, Омске и Новосибирске. Последних из них рассчитан на 160 мест и будет сдан в эксплуатацию уже 30 апреля.

В Южном военном округе строят три центра: в Ростове-на-Дону, Волгограде и Севастополе. Самый крупный из них — ростовский — рассчитан на стационарное лечение 160 больных.

В Восточном военном округе откроют четыре центра. Армейские медучреждения в Улан-Уде, Уссурийске и Петропавловске-Камчатском смогут принять по 60 больных каждый. Госпиталь в Хабаровске рассчитан на 200 мест. Все учреждения будут полностью готовы 15 мая.

Ранее «Известия» сообщали, что Минобороны изменило перечень категорий граждан, которые могут рассчитывать на помощь в армейских медицинских подразделениях. Теперь её окажут родственникам офицеров, отставникам, служащим других силовых ведомств, а в экстренных случаях — всем нуждающимся. Новый порядок работы военных санчастей поможет разгрузить гражданские медучреждения в период пандемии.

Значительно снизить нагрузку на лечебные учреждения Дальнего Востока в условиях распространения COVID-19 должно госпитальное судно «Иртыш». Сейчас оно стоит на рейде во Владивостоке. В соответствии с приказом министра обороны, на нем развернуто 450 мест. Медоборудование на борту позволяет лечить пациентов с применением технологий телемедицины. Благодаря этому врачи могут проводить онлайн-консилиумы с лучшими специалистами петербургской Военно-медицинской академии.