China.com (Китай): российский Ту-160 и американский B-1B очень похожи. Кто кого скопировал?

Ту-160 и B-1B — «лицо» стратегических бомбардировщиков России и США, отмечает китайский интернет-пользователь, но споры вокруг них не утихают до сих пор. Некоторые утверждают, что российский Ту-160 — копия американского бомбардировщика, другие считают наоборот. Так кто же прав, и прав ли?

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, разработанный российским ОКБ имени Туполева, и сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B, разработанный Rockwell International в США, являются двумя главными в мире сверхзвуковыми стратегическими бомбардировщиками. Эти два стратегических бомбардировщика - опора стратегических ударных сил ВВС России и ВВС США, а также "лицо" стратегических бомбардировщиков России и США.

Ту-160 и B-1B имеют много общих черт. Помимо того, что они оба - сверхзвуковые стратегические бомбардировщики, во многих аспектах они также имеют немало схожих черт, среди которых наиболее спорным является внешний вид: и Ту-160, и B-1B имеют крыло изменяемой стреловидности, крестообразный хвост и четыре стартовые панели. Если смотреть сверху, оба самолета чрезвычайно похожи: Ту-160 похож на большую модель В-1В, или В-1В можно назвать маленькой версией Ту-160. Это привело к многочисленным спорам среди тех, кто интересуется военным делом: одни утверждали, что Ту-160 копирует В-1В, другие говорили, что это В-1В является копией Ту-160, и эти споры до сих пор не утихают.

Если смотреть на время разработки, трудно точно сказать, кто кого скопировал. Согласно информации из России, испытательный образец стратегического бомбардировщика Ту-160 был создан в 1969 году, предварительное проектирование было завершено в 1972 году, в 1977 году проект был заморожен, и в том же году была закончена полномасштабная модель. Четыре года спустя, в 1981 году, первый испытательный образец стратегического бомбардировщика Ту-160 совершил первый полет.

B-1A, прототип стратегического бомбардировщика B-1B, был также создан в 1969 году. В 1970 году компания Rockwell International передала проектную концепцию ВВС США, в тот же промежуток времени схожие проекты представили также компании Boeing и General Dynamics. Опытный образец B-1A был закончен в 1971 году, а первый испытательный образец был успешно запущен в конце декабря 1974 года. После того, как прототип B-1A победил модели Boeing и General Dynamics, он успешно получил заказ от ВВС США, однако в дальнейшем ВВС попросили Rockwell International усовершенствовать B-1A. Улучшенный прототип B-1B был впервые продемонстрирован и совершил свой первый полет в 1983 году. После этого на следующий год он был официально запущен в серийное производство.

С точки зрения конкретных конструктивных особенностей, Ту-160 и В-1В не совсем совпадают. До разработки Ту-160 советское конструкторское бюро "Туполев" успешно разработало сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22 с крылом изменяемой стреловидности, а после этого то же конструкторское бюро успешно завершило разработку сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. В некоторой степени стратегический бомбардировщик Ту-160 представляет собой совокупность характеристик Ту-22 и Ту-144, которая сочетает в себе результаты исследований бюро в области больших сверхзвуковых самолетов и имеет множество уникальных конструкций, таких как, например, применение вертикального хвоста и элеронов в Ту-160 для управления рысканием, в то время как в В-1В за это отвечает традиционный руль направления, и крыло изменяемой стреловидности не имеет элеронов.

Таким образом, в споре о внешней схожести Ту-160 и В-1В нельзя дать убедительного и простого ответа на вопрос, кто кого скопировал. Можно только сказать, что разработки в области вооружения и снаряжения обеих стран в один и тот же период пришли к одним и тем же целям разными путями. Например, у стратегических транспортных самолетов имеются высокорасположенные крылья, Т-образный хвост и подвесной тип крыла, у всех четырех последующих выпусков конструкция в целом одинаковая. Другим примером являются стратегические бомбардировщики-невидимки, которые в настоящее время разрабатываются в различных странах, и все они имеют конструкцию типа "летающее крыло", что в основном схоже с конструкцией модели В-2. Таких примеров в области вооружения и снаряжения есть еще очень много. Поэтому не так просто определить, кто у кого копирует, а чьи разработки просто похожи, и разбираться в этом нет особого смысла.