Ракеты дают шанс торпедным аппаратам

Идет разработка нового комплекса морского базирования «Калибр-М»

Решение о разработке следующего поколения крылатых ракет морского базирования («Калибр-М» и др.) открывает возможность вновь задействовать в качестве пусковых установок сохранившиеся на отечественных подводных лодках торпедные аппараты калибра 650 мм, оставшиеся без торпед вследствие гибели «Курска» почти 20 лет тому назад.

Современный торпедный аппарат (ТА) является сложным техническим сооружением, специально разработанным для стрельбы как торпедами, так и ракетами из-под воды на глубинах до нескольких сот метров. События последних лет убедительно показывают: самые распространенные на флотах 533-мм ТА чаще применяются экипажами субмарин для пуска именно крылатых ракет, а не торпед.

Так, в ходе контртеррористической операции в Сирийской Арабской Республике дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, оснащенные комплексом «Калибр-ПЛ», неоднократно использовали свои ТА для ударов по объектам исламистов ракетами класса «поверхность-поверхность». В общей сложности «Ростов-на-Дону», «Краснодар», «Великий Новгород» и «Колпино» выпустили до сорока 3М-14Т. А вот стрельба боевыми торпедами по реальному противнику в XXI веке носит единичный характер. Для примера мы можем разве что привести случай торпедирования южнокорейского корвета Cheonan северокорейской субмариной 26 марта 2010 года.

Информация о начале разработки более совершенного ракетного комплекса морского базирования «Калибр-М» появилась в 2018 году.

«Создание ракеты находится на этапе научно-исследовательских работ и профинансировано Минобороны», – говорилось в сообщении. Там же шла речь об увеличении максимальной дальности стрельбы до 4500 км, массы боевой части – до 1 т, что двукратно превышает показатели серийного «Калибра».

Новая ракета будет заметно крупнее 3М-14Т, иначе заявляемых цифр не получить. Поэтому она не влезет в ТА калибра 533 мм, объем которого уже полностью выбран. Между тем 650-мм аппарат значительно больше по габаритам и может вместить ракету или торпеду массой до 6 т, что в 2,5–3 раза больше, чем у 3М-14/3М-54.

Представляется, что разработку «Калибра-М» следует вести с расчетом на задействование 650-мм ТА в качестве пусковых. Тем самым можно будет уйти от фактической бесполезности задействования подобных устройств на десятках атомных подводных лодок второго и третьего поколений, остающихся в составе отечественного флота. Помимо проекта 949А «Антей», по которому построили «Курск» и однотипные ему корабли, подобные ТА устанавливались также на подлодки проектов 671РТМК, 945 и 971.

Трагедия «Курска»

Атомный подводный крейсер К-141 взорвался и затонул 12 августа 2000 года, унеся жизни всех 118 членов экипажа. Последствия трагедии «Курска» ощущаются и сегодня, в том числе по линии средств поражения в арсенале отечественных моряков.

Государственная комиссия, занимавшаяся расследованием гибели крейсера, в качестве основной причины назвала взрыв торпеды 65–76А № 1336А, находившейся в торпедном аппарате № 4. Согласно ее выводам, неправильное обслуживание стало причиной протечки перекиси водорода, вместе с керосином используемой в качестве топлива парогазовой турбины самодвижущегося снаряда. Последовавшие затем химические реакции привели к возгоранию паров керосина и, как следствие, подрыву боевой части торпеды.

Поскольку дело получило широкий общественный резонанс и политическую окраску, Министерство обороны поспешило снять с вооружения 65–76А вкупе со всеми другими вариантами исполнения торпед «Кит». Они включали 65–73 – прямоходный снаряд со специальной боевой частью, 65–76 с системой наведения по кильватерному следу и 65–76А с улучшенными возможностями бортовой аппаратуры.

Между тем данное семейство представляло единственную отечественную торпеду калибра 650-мм серийного выпуска. Среди последствий столь радикального решения МО РФ оказалось и фактическое обнуление ценности соответствующих ТА, ведь никакой замены «Киту» заказано не было.

Требуется уточнить: на флоте имелись противолодочные ракеты 86Р и 88Р, пуск которых также осуществлялся из 650-мм аппаратов. Они входили в состав комплекса РПК-7 «Ветер», принятого на вооружение в 1984 году. Но через пять лет по договоренности с США все средства поражения, укомплектованные ядерными боеголовками, кроме межконтинентальных баллистических ракет, с кораблей убрали.

Вместо специальной боевой части (БЧ) у 88Р, ракета 86Р комплектовалась самонаводящейся малогабаритной торпедой УМГТ-1. Однако подобные средства поражения в варианте с обычной БЧ обладают сомнительной ценностью. Исходя из тактических соображений больше пары-тройки противолодочных ракет атомному крейсеру в боевом походе не потребуется. Более того, противолодочные ракеты есть и в исполнении 533 мм.

Подробности по типам

Парадокс ситуации со снятием «Кита» с вооружения в том, что проект 949А в плане сокращения ударной мощи пострадал меньше всех других субмарин – носителей подобного оружия. Ведь помимо пары торпедных аппаратов калибра 650 мм, подводный крейсер несет еще четыре ТА калибра 533 мм и 24 пусковые установки СМ-225А для противокорабельных ракет 3М-45 «Гранит» стартовой массой 7 т.

Программы повышения боевой мощи стальных гигантов полным водоизмещением почти 24 тыс. т рассматривались еще до гибели «Курска», включая перевооружение с «Гранита» на более скоростные и смертоносные «Болид» и «Метеорит-М». Начиная с 2005 года на первый план вышла модернизация по проекту 949АМ с размещением в доработанные СМ-225А до 72 крылатых ракет «Оникс» или до 12.3М-14/3М-54 комплекса «Калибр-ПЛ».

На этом фоне о двух торпедных аппаратах всерьез говорить не приходится. Гораздо более значительной эта тема выглядит применительно к многоцелевым атомным подводным лодкам без ракетных шахт, речь о которых пойдет ниже.

Проект 671РТМК

Торпедные аппараты калибра 650 мм появились на отечественных атомоходах второго поколения. Первую такую лодку Советский военно-морской флот получил в 1972 году с принятием головного корабля проекта 671РТ. Буквенный суффикс расшифровывается как «ракетно-торпедная», поскольку среди боезапаса из шести единиц были и противолодочные ракеты. Словом, проектанты из КБ «Малахит» (где помимо подводных лодок разработаны и все отечественные торпедные аппараты для них) изначально рассматривали данный пневмогидравлический ТА двухпоршневой схемы в качестве некоего универсального пускового устройства.

Получив в свое распоряжение ТА калибра 650 мм, Советский военно-морской флот, однако, не отказался от таковых 533 мм. Более того, ими комплектовались все подлодки с 650-мм аппаратами. Причиной была огромная разница в массогабаритных параметрах применяемых боеприпасов. Для сравнения: «Кит» имел длину 11,3 м и весил 4450 кг, тогда как типовая 533-мм торпеда УГСТ – 7,2 м и 2200 кг соответственно. Под старый калибр имелось много типов серийных торпед, разработка аналогов которым под новый размер не имела смысла.

Кроме того, калибр 533 мм был ранее выбран для ракеты 3М-10 комплекса «Гранат». Им вооружалась последняя серия отечественных торпедных АПЛ второго поколения, построенных по проекту 671РТМК. Они несли по четыре аппарата калибра 533 мм и два – 650 мм. Огромное число внесенных в первоначальную конструкцию изменений отразилось на росте водоизмещения с 3500/4900 т (надводное/подводное) у головного корабля проекта 671 до 4900/7250 т.

Сегодня в строю остаются лишь считаные корабли, построенные на мощностях АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Северный флот продолжает эксплуатацию АПЛ «Обнинск» и «Тамбов» постройки 1990–1992 годов, а «Даниил Московский» выведен в резерв. Согласно открытым источникам, «Тамбов» проходит модернизацию, а значит, еще послужит. Почему бы не активировать его 650-мм аппараты путем переоснащения на новое оружие?

Проект 945

Серийность торпедных АПЛ третьего поколения оказалась значительно ниже предыдущих: тремя заводами построено только 20 подобных кораблей. Среди них – и пара по проекту 945, сданных флоту в 1984 и 1987 годах. Их отличает широкое применение в конструкции титановых сплавов, вследствие чего корпуса практически не имеют ограничения по календарному сроку службы.

Другими характерными особенностями этих атомоходов с полным водоизмещением порядка 10 тыс. т были внедрение малошумного режима движения на электродвигателях и постановка ТА калибра 650 мм с боезапасом 12 торпед «Кит» и ракет 86Р комплекса «Ветер».

Завод «Красное Сормово» в 1990–1993 годах построил еще пару кораблей по улучшенному проекту 945А («Нижний Новгород» и «Псков»), но 650-мм ТА на них уже не ставились. Из-за безденежья на рубеже веков все четыре атомохода хотели списать, но вовремя одумались.

По причине перепрофилирования ЦКБ «Лазурит» на другую технику разработку проекта модернизации АПЛ поручили «Малахиту». Однако предложенный несколько лет назад вариант не устроил заказчика по стоимости. Насколько известно, оба корабля проекта 945 все-таки отправили на ремонт. А значит, имеется возможность дополнить их арсенал новыми средствами поражения, в том числе подходящими для 650-мм ТА. Это, безусловно, добавит им ценности как боевым единицам флота.

Проект 971

Следующий носитель крупнокалиберных ТА – многоцелевая лодка проекта 971 разработки КБ «Малахит». Помимо четырех аппаратов калибра 533 мм, она комплектуется еще и четырьмя 650 мм с боезапасом 12 единиц. Равно как и проект 945, этот тоже задумывали с возможностью пуска ракет из торпедных аппаратов, но здесь речь идет не только о противолодочных 86Р и 88Р, а еще и «поверхность-поверхность» большой дальности 3М-10. Усиленное вооружение и корпус из стали повысили полное водоизмещение до 1.800 т.

Строительство началось в ноябре 1983 года, а через пару лет головной корабль вошел в строй Тихоокеанского флота. Долгое время факт его существования находился под секретом, с чем связаны интересные случаи. Моряки-тихоокеанцы обучали иностранных коллег премудростям эксплуатации атомной ракетной подлодки К-43 проекта 670 перед арендой ее ВМС Индии в 1988–1990 годах. Случайно встреченную в море АПЛ проекта 971 пытались выдать за более старый проект 671, а когда индийцы аргументированно доказывали иное, их наставники отказывались от дальнейшего обсуждения.

Однако наши привилегированные стратегические партнеры по военно-техническому сотрудничеству проявили настойчивый интерес к проекту 971. В итоге Кремль пошел навстречу их просьбам о передаче в лизинг хотя бы одной подобной лодки. Согласно межправительственным договоренностям, завод в Комсомольске-на-Амуре в 2008 году построил еще один корабль специально для передачи ВМС Индии на условиях десятилетней аренды.

Правда, К-152 «Нерпа» завершили по откорректированному проекту, со всеми восемью торпедными аппаратами единого калибра (533 мм) и интеграцией в состав вооружения экспортного ракетного комплекса Club-S. Если иностранный заказчик оплатит строительство еще одного подобного корабля, то серийность достигнет 16 единиц.

Американцы, встревожившись появлением у нас столь крупной серии подобных лодок, организовали специальные слушания в Конгрессе, потребовав от России предать гласности долгосрочные программы в области подводного кораблестроения. Причина – в необычайно низком уровне шумности субмарин проекта 971. Впервые в истории отечественные атомоходы сравнялись по этому показателю с лучшими американскими образцами (Seawolf), установив паритет с ВМС США и по этому направлению.

Аргументы за и против

Завод в Комсомольске-на-Амуре построил восемь АПЛ проекта 971 (включая «Нерпу»), в Северодвинске – еще семь. Нехватка средств на поддержание кораблей в надлежащем состоянии вынудила командование флота утилизировать несколько лодок ранней постройки.

Несколько лет назад подход пересмотрели, взяв курс на восстановление оставшихся АПЛ третьего поколения. Сегодня несколько лодок проекта 971 находятся на заводах «Звезда» и «Звездочка». После ремонта с модернизацией они вернутся в состав действующих сил флота в 2022–2025 годах.

Серьезная модернизация старых кораблей стоит больших денег, и встает вопрос: а не лучше ли построить новые, более продвинутые в конструкционно-технологическом отношении? Например, «Северодвинск» – головной корабль в серии многоцелевых атомных подводных лодок четвертого поколения – несет 32 ракеты комплекса «Калибр» в универсальных установках вертикального пуска. Так много не возьмет ни одна торпедная лодка перечисленных выше проектов, какую бы модернизацию ни прошла, – сказываются конструктивные и ресурсные ограничения.

Смысл продолжения эксплуатации АПЛ третьего поколения в том, что судостроительная промышленность попросту не сможет обеспечить достаточное число новых кораблей им на замену. Если во времена СССР атомные субмарины серийно строились на заводах Ленинграда, Комсомольска-на-Амуре, Горького и Северодвинска, то сегодня – только на «Севмаше». К 2025 году там должно быть закончено всего семь многоцелевых АПЛ типа «Северодвинск», тогда как сохранившихся атомных подлодок с 650-мм ТА, пригодных для дальнейшей службы, у нас порядка 25.

Среди аргументов за «новый корабль в старом корпусе» – проверенные временем решения, обученные экипажи, большой остаточный ресурс судового оборудования, существующая береговая инфраструктура. Кроме того, программа модернизации дает большой объем работы отечественным конструкторским бюро, обеспечивая лучшую преемственность, накопление и систематизацию опыта судостроения. Заметим, что в контексте 650-мм торпедных аппаратов речь идет о лодках разработки всех трех специализированных на подводной тематике КБ – «Рубин» (проект 949А), «Лазурит» (945) и «Малахит» (671РТМК и 971).

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.