Миротворчество во время коронавируса

РФ сохраняет свое присутствие в девяти миссиях

Несмотря на поразившую весь мир эпидемию коронавируса, миротворческая деятельность, постоянно находящаяся в центре внимания Совета Безопасности ООН, продолжается. Миротворцы ООН остаются на местах. С учетом сложной ситуации некоторым странам было предложено отложить ротацию на три месяца для поддержания оперативного потенциала и выполнения своих задач. Российские миротворцы также остаются в девяти миссиях ООН в условиях коронавируса.

В марте 2020 года в СБ ООН председательствовал представитель Китая, который предложил главную тему для обсуждения «Миротворческие операции ООН: более эффективное наращивание потенциала, повышение уровня безопасности и охраны».

Планировалось заслушать «миротворческих начальников»: заместителя генерального секретаря по операциям в пользу мира Жан-Пьера Лакруа и заместителя генерального секретаря по оперативной поддержке Атул Кхаре. Однако вирус скорректировал планы, брифингов и заседаний не было.

В конце марта СБ перешел на удаленную работу в связи с коронавирусом. Поэтому голосование и обсуждение резолюции по миротворчеству проходили в письменном виде.

Несмотря на различные мнения и нередкие разногласия между членами СБ по рассматриваемым вопросам, письменное голосование по резолюции S / RES / 2518 (2020) от 30 марта 2020 года «Охрана и безопасность миротворцев» прошло единогласно. За проект резолюции было подано 15 голосов. Генеральный секретарь ООН заявил: «Наши операции адаптируются и расширяются, чтобы справиться с проблемами быстро меняющихся ситуаций. Наша работа продолжается и должна продолжаться. Крайне важно, чтобы мы все вместе были солидарны в эти неопределенные времена».

В то же время миротворческие миссии в условиях эпидемии принимают ряд мер по смягчению последствий для обеспечения безопасности, охраны и здоровья всего персонала ООН при сохранении непрерывности операций. Руководство ООН находится в постоянном контакте со странами, предоставляющими войска и полицию.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Одной из постоянных ключевых проблем в миротворчестве является оснащение и подготовка миротворцев таким образом, чтобы повысить эффективность и безопасность их деятельности. В этой связи при поиске потенциального решения намечалось:

а) подчеркнуть связь между наращиванием потенциала и безопасностью миротворцев;

б) отметить важность таких средств, как вертолеты, медицинская поддержка, силы быстрого реагирования, технологии противодействия самодельным взрывным устройствам (СВУ) и других ресурсов, способствующих обеспечению безопасности и защиты миротворцев;

в) поощрять такие инициативы, как «легкий координационный механизм», посредством которого государства-члены обеспечивают подготовку и оборудование перед развертыванием для стран, предоставляющих войска;

г) подчеркнуть усилия, которые были предприняты для улучшения медицинской эвакуации в условиях высокого риска поражения коронавирусом.

Другой ключевой вопрос заключается в том, как решить проблему большого числа жертв среди миротворцев в результате несчастных случаев или болезней. По данным Департамента операций по поддержанию мира, по состоянию на 31 января 2020 года с 1948 года погибли 3911 миротворцев ООН: в том числе в результате несчастных случаев – 1346, болезней – 1255, злоумышленных действий – 1038 или других причин – 272.

Аналитики отмечают, что в Совете Безопасности существует высокая степень единства в отношении необходимости улучшения защиты и безопасности миротворцев и ключевой роли подготовки кадров и наращивания потенциала до и во время их развертывания.

Что касается статистики миротворцев от государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН, то Китай является десятым ведущим поставщиком миротворцев ООН (2544) и занимает первое место среди пяти постоянных членов СБ (Франция – 732, Великобритания – 573, Россия – 78, США – 30).

В соответствии со статистической таблицей «Участники миротворческих операций ООН по странам и типу персонала: полиция, военные эксперты ООН в командировках, штабные офицеры и войска» Китай направил в восемь миссий 2544 миротворца: полицейские – 23, наблюдатели – 27, военнослужащие контингента – 2437, офицеры штаба – 57. Китайские миротворцы занимают особое место среди пяти сложных миссий в африканских странах (Южный Судан, Конго, Мали, Дарфур, Западная Сахара).

«ПРОДОЛЖАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ ВОПРОСОМ»

Проблемы, связанные с разведкой, сбором информации и ситуационной осведомленностью в миротворческих контингентах, тоже обсуждались подробно. Некоторые члены СБ ООН выступили против того, чтобы формулировки о сборе разведывательных данных были включены в пункты преамбулы резолюции, и предложили использовать формулировки, которые были согласованы Специальным комитетом по операциям по поддержанию мира (С34).

В результате прошла следующая формулировка:

«Предпринимать все надлежащие шаги к усилению охраны и безопасности миротворческого персонала, в том числе путем повышения при необходимости степени осведомленности о ситуации в миссиях по поддержанию мира посредством принятия мер по укреплению их потенциала в области получения и анализа информации, включая возможности для наблюдения и контроля, в пределах их мандата и района операций».

Термин «безопасность и охрана» упоминается в резолюции 22 раза: 10 раз в преамбуле и 12 раз – в постановляющей части резолюции.

В СБ существуют разные мнения относительно того, как улучшить деятельность по поддержанию мира. Некоторые члены Совета Безопасности ООН отдали приоритет усилению ответственности за недостаточную эффективность, в то время как другие выступили за то, что эффективность и безопасность не могут быть отделены от других факторов, связанных с формулированием мандата: «Подтверждают критически важную связь между охраной, безопасностью и показателями работы гражданского и негражданского миротворческого персонала». Термин «эффективность» (результативность) только в одном пункте 11 упоминается семь раз.

Можно констатировать, что резолюция свою задачу выполнила, подчеркнув

«важность миротворческой деятельности как одного из наиболее действенных из имеющихся у ООН инструментов содействия установлению и поддержанию международного мира и безопасности».

Считается, что краткость – сестра таланта. Поэтому последний пункт резолюции включает всего половину строчки: «...постановляет продолжать заниматься этим вопросом».

РОССИЙСКИЕ МИРОТВОРЦЫ В НАЧАЛЕ 2020 ГОДА

В январе 2020 года Российская Федерация направила в девять миссий 78 миротворцев: полицейские – 30, военные наблюдатели – 30, офицеры штаба – 18, заняв 69-е место (из 122) по количеству поставляемых контингентов и 9-е место по количеству военных наблюдателей, сохраняя статус-кво.

География российского миротворчества ООН следующая.

- Западная Сахара (МООНРЗС) – 13 военных наблюдателей, в том числе две женщины;

- ЦАР – 13 миротворцев: 10 (2 женщины) офицеров штаба и 3 наблюдателя;

- Конго (МООНСДРК) –12 миротворцев: 7 наблюдателей (одна женщина) и 2 офицера штаба, полицейские – 3;

- Кипр (ВСООНК): офицеры штаба – две женщины, 5 полицейских (1 женщина);

- Район Абьей в Южном Судане (ЮНИСФА): наблюдатель – 1, офицер штаба – 1;

- Косово: полицейские – 2 (1 женщина);

- Южный Судан (МООНЮС) – 24 миротворца: 3 наблюдателя и 3 офицера штаба, полицейские – 18;

- Ближний Восток (ОНВУП) – 4 наблюдателя;

- Колумбия (политическая миссия) – 2 (1 женщина) полицейских;

В миротворческие миссии направлено 10 женщин-миротворцев: 3 полицейских и 7 военнослужащих. Таким образом количество женщин-военнослужащих за два года увеличилось в два раза.

Отметим, что количество офицеров штаба увеличилось до 18, что является важной тенденцией в миротворческой деятельности.

Приведем общее количество личного состава в миротворческих силах ООН:

Всего миротворцев – 8.823: полицейские – 8854, военные наблюдатели – 1218, офицеры штаба – 2053, военнослужащие контингентов – 7.738.

ООН направляет военный персонал в 23 миссии: 13 операций по поддержанию мира и 10 политических миссий.

Приведем процентное отношение миротворцев РФ к общему количеству военных наблюдателей и офицеров штаба. Для сравнения возьмем миротворцев Эфиопии, направившей наибольшее количество военных наблюдателей – 103 (8,45%) и офицеров штаба – 104 (5%).

У РФ военных наблюдателей 30 (2,46%), офицеров штаба – 18 (1,46%).

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРИ ООН

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН находится на переднем крае миротворческой деятельности. Накоплен большой опыт анализа и синтеза миротворческой деятельности на заседаниях Совета Безопасности ООН, Специального комитета по поддержанию мира (С-34), а также в миротворческих миссиях.

Необходимо иметь в виду, что в англоязычных СМИ постоянных представителей при ООН также называют «посол в ООН». Это не совсем корректно, так как происходит смешение должности и ранга, но весьма распространено.

В прошлогоднем докладе правительства РФ по миротворческой деятельности, представленном в соответствии с Федеральным законом от 23.06.1995 г. № 93-ФЗ «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» о представительстве при ООН ничего не говорилось. Надеемся, что весенний доклад будет опубликован в СМИ в соответствии с формулировкой: «Статья 16. Правительство Российской Федерации ежегодно представляет в Совет Федерации и Государственную Думу доклад об участии Российской Федерации в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».

Для истории полезно вспомнить и старую формулировку закона (для краткости названия государственных органов даны в сокращениях): «Глава 12. МИД РФ совместно с другими министерствами и ведомствами РФ представляют СФ и ГД Федерального собрания РФ по мере необходимости, но не реже одного раза в год, доклад об участии РФ в проводимых операциях по поддержанию или восстановлению мира и безопасности и в других видах миротворческой деятельности».

По уровню взносов на финансирование операций ООН по поддержанию мира в 2019 году Россия заняла восьмое место (3,04%). Постоянное представительство регулярно публикует финансово-статистические данные. Например, «3 апреля 2020 г. Российская Федерация перевела 1.05.873 долл. в качестве выплаты начисленного на Россию взноса в бюджет Миссии ООН в Южном Судане».

Буквально несколько дней назад на сайте представительства в Twitter демонстрировалось поэтапное прибытие российского самолета с медикаментами в США. Работник представительства комментировал для СМИ: «В Нью-Йорке сейчас действительно очень сложная ситуация. Здесь каждая маска, каждое средство защиты на счету. Поэтому важность российской помощи для США сложно переоценить».

НОВОЕ В ЭВОЛЮЦИИ РОССИЙСКОГО МИРОТВОРЧЕСТВА

В конце марта 2020 года в СМИ сообщили о возможности обучения иностранных миротворцев из ЮАР в России. Появились заголовки: «В России прорабатывают программу подготовки миротворцев ЮАР», «Голубые каски» за партой», «В России будут готовить миротворцев для ЮАР».

Это важный этап в эволюции российского миротворчества. В прошлом году Российская Федерация увеличила в два раза количество офицеров штаба (18 офицеров).

В миротворческие миссии направлено десять женщин – пять военнослужащих и пять полицейских. Отметим, что наша страна за 47 лет миротворческой деятельности накопила большой миротворческий опыт.

Наши миротворцы побывали в 30 (из 71) миротворческих миссиях.

Институциональная миротворческая память поддерживается нашими ветеранами-миротворцами. «Блаженны миротворцы…» – звучит под голубым флагом ООН – одним из символов миротворчества.

Анатолий Исаенко

Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран‑миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.