Коронавирус вызвал информационную пандемию

Зампомощника министра обороны США по Китаю Чад Сбрагиа опровергает сообщения о том, что источником коронавируса в Ухане стал американский военнослужащий. Фото с сайта www.defense.gov.

Пентагон и Госдеп намерены защитить США и их сторонников от дезинформации

В ходе телефонного брифинга для журналистов, состоявшегося на прошлой неделе, высокопоставленные чиновники МО США объявили, что Россия, Китай и другие страны используют пандемию коронавируса для распространения дезинформации с целью продвижения своих интересов. Представители Пентагона заявили, что информационные акции Москвы и Пекина проводятся под девизом «Никогда нельзя упускать хороший кризис», который приписывается Уинстону Черчиллю. Они объявили, что министерство совместно с Госдепартаментом, союзниками, партнерами и другими ведомствами предпринимает и будет предпринимать самые активные меры для остановки этого процесса.

Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер в своем выступлении подчеркнула, что в связи с пандемией коронавируса как внутри западных демократий, так и между союзниками и партнерами растет единство и осуществляется беспрецедентный обмен медицинской информацией. Она особо отметила случаи, когда правительство России пыталось дезинформировать Запад. «Я думаю, что самая пагубная дезинформация, с которой мы должны бороться, – это дезинформация, сеющая глобальное недоверие и путаницу. Это сообщения, которые угрожают глобальному здравоохранению, потому что они подрывают усилия правительств, учреждений здравоохранения и организаций, отвечающих за предоставление общественности корректных данных о вирусной инфекции», – заявила Купер и привела несколько примеров распространения таких данных.

Она рассказала о сообщениях телеканала RT и ИА Sputnik, которые в прошлом месяце объявили, что мытье рук не является эффективным средством борьбы с коронавирусом. Другой «альтернативный источник новостей» в России оповестил свою аудиторию о том, что пандемии просто не существует, а истинной причиной смертных случаев в Италии стал обычный грипп. В начале января российские новостные каналы распространили ложную информацию о том, что найдена вакцина против распространяющейся инфекции. Кроме того, они заявили, что в действительности слухи о вирусе распространяли американские фармацевтические компании, чтобы оживить свой бизнес. «На самом деле все это не так», – подчеркнула Купер. Она заметила, что эти примеры дают ясное представление о том, как можно «заставить отдельных граждан действовать таким образом, который противоречит хорошим советам, исходящим от должностных лиц общественного здравоохранения».

Заместитель помощника министра обороны по Китаю Чад Сбрагиа сообщил журналистам, что вместе с Россией, лидерство которой в распространении ложных данных – очевидный факт, в процессе дезинформации политиков, чиновников и общественности стран Запада участвует и Пекин. Чиновник заявил, что самое большое беспокойство в кампании дезинформации, реализуемой лидерами КНР, вызывает факт появления в китайских СМИ сообщений, в которых источником появления инфекции в стране якобы стал некий американский военнослужащий. «Это было откровенной и, честно говоря, бесполезной ложью», – заметил Сбрагиа.

Соединенные Штаты были разочарованы пропагандистской и дезинформационной кампанией китайской Коммунистической партии, направленной на то, чтобы переложить ответственность за пандемию на другие страны. «Это было необоснованно, бесполезно и действительно контрпродуктивно», – сказал Сбрагиа. По его словам, правительство Ирана, который был особенно тяжело поражен пандемией, также распространило ложную информацию, заявив, что ответственность за этот вирус лежит на Вашингтоне.

Лаура Купер заявила, что обвинения США в возникновении пандемии звучат из разных стран. Она отметила, что «множество акторов по всему миру» используют коронавирус как предлог для предъявления претензий Америке и ее союзникам. Вирус становится причиной возникновения «глобальной экосистемы дезинформации», в которой новости «генерируются в одной части мира, а затем подхватываются и усиливаются в другом месте», а Америке приходится опровергать эту информацию. «Мы призываем все страны, включая Россию, обуздать злонамеренных акторов, которые распространяют вводящую в заблуждение и разрушительную информацию о вирусе», – добавила Купер.

Влиятельная американская газета New York Times, уже неоднократно публиковавшая опусы о кампании дезинформации Москвы и Пекина, направленной против Запада, в прошлый понедельник разразилась сочинением журналиста Уильяма Брода, специализирующегося в сфере науки. Ученый сотрудник прессы ничтоже сумняшеся утверждает, что Россия якобы уже 10 лет культивирует дезинформацию на полях системы здравоохранения Америки и не только на них.

Автор пишет, что после анализа многочисленных материалов, включая интервью, научные статьи, репортажи в СМИ, российские документы, записи в Twitter и телешоу, он получил доказательства важной роли, которую глава Кремля играл «в распространении фальшивой информации» о заболеваниях и эпидемиях, что «это было частью его более широкого плана по дискредитации Запада и уничтожению врага изнутри».

Брод утверждает, что Россия использует интернет для распространения дезинформации о якобы существующей теории заговора, связанной с коронавирусом, в соответствии с которой инфекция является биологическим оружием, созданным для нанесения вреда организму со смертельным исходом.

По словам опрошенных экспертов, подобные ложные сообщения появлялись и в предыдущие годы, сначала в прессе, а потом и в интернете, но были связаны с другими инфекционными заболеваниями, такими как ОРВИ, СПИД и лихорадка Эбола. Основная идея всех этих публикаций состоит в том, что американские власти скрывают реальную информацию о реальной опасности заболевания, а также о своей причастности к созданию и распространению вируса. В них звучат призывы к населению отказываться от прививок, прежде всего от прививок детям, поскольку вакцинации могут оказывать очень опасное воздействие на организм человека.

Целью Москвы, говорится в статье, является демонстрация того, что федеральные чиновники преуменьшают реальную опасность инфекций для здоровья граждан, а это серьезно угрожает безопасности населения. Как отмечается в публикации NYT, в распространяемой Россией информации сотрудники системы здравоохранения США очень часто характеризуются как мошенники, а все их утверждения относятся к категории ложных сведений. В ней также утверждается, что президент России стремится нанести ущерб американской науке, являющейся «основой национального процветания» Америки, и в конечном итоге ослабить национальную безопасность страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию NYT и порекомендовала Вашингтону начать свою борьбу с дезинформацией о пандемии с этой газеты. «Госсекретарь США пригрозил привлечь к ответу всех причастных к «дезинформации о пандемии». Начните с «Нью-Йорк Таймс». Материал «Долгая война Путина против американской науки» – это шедевральная деза», – написала дипломат в своем Facebook.

Несколько ранее государственный секретарь США Майкл Помпео в одном из выступлений заявил, что «в подходящее время» федеральные власти «привлекут к ответственности тех, кто не полностью предоставлял информацию о коронавирусе или участвовал в дезинформации».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»