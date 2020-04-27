Коронавирус нанес серьезный урон французской армии

Не менее 1500 французских военнослужащих были инфицированы коронавирусом Covid-19.

В это число входят моряки авианосца «Шарль де Голль» - единственного авианесущего крейсера Франции. О количестве зарегистрированных случаев Covid-19 в рядах французской армии сообщила глава SSA, генерал медицинской службы Марилин Жигакс Женеро на слушаниях в комиссии по вопросам обороны Национального собрания (парламента) страны.

По её словам, порядка пятнадцати военных находятся в реанимации. На атомном авианосце «Шарль де Голль» и на кораблях его авианосной группы зарегистрирован 1081 случай заражения коронавирусной инфекцией. Пятнадцать моряков на данный момент госпитализированы, трое из них в реанимации.

Ранее начальник Генштаба сообщил депутатам парламента о «нескольких случаях» коронавирусной инфекции, выявленных у военных, принимающих участие в антитеррористической операции «Бархан» в Африке (в регионе Мали, Чада, Нигера и Буркина-Фасо размещены более 5000 французских солдат).

Диагноз коронавируса подтвердился у 4 офицеров из африканского контингента.