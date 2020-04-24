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Российская газета

В Казани модернизировали два стратегических ракетоносца Ту-160

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Ту-160
Ту-160.
Источник изображения: Ту-160Фото с сайта компании «Туполев»

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова передал 264-му представительству Минобороны РФ два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160.

На самолетах "Иван Ярыгин" и "Василий Решетников", постоянно базирующихся в гарнизоне Энгельс под Саратовом, специалисты предприятия усовершенствовали систему инерциальной навигации, управление двигателями и вооружением. На заводе говорят, что применение на Ту-160 современных цифровых технологий улучшило тактико-технические характеристики авиакомплексов и повысило эффективность боевого применения их средств поражения.

В Минобороны уточнили, что перед возвращением на родной аэродром "Иван Ярыгин" и "Василий Решетников" успешно прошли наземные и летные испытания.

Хотя Ту-160 стоит на вооружении не один десяток лет, он был и остается самым скоростным стратегическим ракетоносцем в мире. В небе он разгоняется до 2200 километров в час. Длина самолета составляет 54,1 метра, высота - 13,1 м. Практическая дальность полета - 14 тыс. км.

Справка "РГ"

Ту-160 (по западной классификации - "Блэк Джек") - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева и является самым крупным в истории авиации сверхзвуковым самолетом. За обтекаемую форму получил у российских летчиков прозвище "Белый лебедь".

Он способен нести на борту 12 крылатых ракет. Все вооружение размещено внутри фюзеляжа. Стратегический бомбардировщик предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей. Каждый самолет оснащается четырьмя двигателями НК-32.

Серийно выпускался с 1984 по 1992 годы. За это время было произведено 35 самолетов. К началу 2001 года в соответствии с договором ОСВ-2 Россия имела в боевом строю полтора десятка Ту-160, шесть из которых были официально вооружены стратегическими крылатыми ракетами.

5 июля 2006 года ВВС России приняли на вооружение модернизированный вариант Ту-160. 17 августа 2007 года возобновились полеты стратегической авиации РФ, в том числе "Белого лебедя" в отдаленные регионы мира на боевое патрулирование.


Юрий Гаврилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
Туполев
Проекты
Ядерный щит
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