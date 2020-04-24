Россия задумала заработать миллиард долларов на «Бумеранге»

Россия от международных продаж бронемашин на платформе «Бумеранг» задумала заработать миллиард долларов. Соответствующее заявление гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева приводит ТАСС.

«Мы оцениваем объем экспорта этой платформы в обозримой перспективе на уровне порядка одного миллиарда долларов», — сказал менеджер.

По его словам, интерес к российской технике проявили страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.

В январе 2018 года в Instagram «Военно-промышленной компании» были опубликованы первые фотографии интерьера перспективной российской колесной платформы «Бумеранг».