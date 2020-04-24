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Россия задумала заработать миллиард долларов на «Бумеранге»

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Источник изображения: Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия от международных продаж бронемашин на платформе «Бумеранг» задумала заработать миллиард долларов. Соответствующее заявление гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева приводит ТАСС.

«Мы оцениваем объем экспорта этой платформы в обозримой перспективе на уровне порядка одного миллиарда долларов», — сказал менеджер.

По его словам, интерес к российской технике проявили страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.

В январе 2018 года в Instagram «Военно-промышленной компании» были опубликованы первые фотографии интерьера перспективной российской колесной платформы «Бумеранг».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бумеранг
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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