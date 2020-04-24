Войти
Деловая газета "Взгляд"

МИД обвинил США в подрыве международного сотрудничества

272
0
0
Здание МИД России
Здание МИД России.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Продемонстрированный в докладе Госдепа подход США к вопросам нераспространения и контроля над вооружениями подрывает международное взаимодействие в этой сфере, заявил МИД России.

"Опубликованная на днях "сигнальная" версия ежегодного доклада Госдепартамента США Конгрессу по вопросам соблюдения международных договоренностей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) наглядно демонстрирует сохраняющийся фрагментарный, утилитарный и весьма селективный подход США к соблюдению обязательств в области КВРН. На практике это означает прямой подрыв фундаментальных основ и логики многостороннего взаимодействия в области КВРН", – говорится в заявлении на сайте МИД.

Подчеркивается, что США как "нечто само собой разумеющееся" считают право "по собственным критериям оценивать нарушения или несоблюдение" международных договоренностей другими государствами, а сами американцы при этом "никому ничего не должны".

"США демонстративно выводят себя в "особую категорию", по сути отрицая право других критически оценивать американский послужной список. Понятно, что это – попытка прикрыть практику выхода из любых договоренностей, если такой шаг признается полезным с точки зрения их внутренней конъюнктуры, либо по другим субъективным причинам", – говорится в заявлении МИД.

Ведомство подчеркивает, что в докладе Госдепа самым коротким традиционно оказался раздел, посвященный самим США. В этом году в докладе даже нет упоминания претензий к США по Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) и резолюции СБ ООН 2231, отмечает МИД.

Также ведомство заметило, что США все чаще пользуется упомянутой в докладе оговоркой, что иногда может возникнуть "юридическая или фактологическая неопределенность" в отношении того, имело ли место "нарушение".

"Такой подход позволяет американцам все чаще выдвигать претензии в адрес других стран, не утруждая себя их подкреплением реальными фактами или обоснованными юридическими выкладками. Понятно, что в таких условиях поле для "обвинительного творчества" становится просто безграничным", – заметили в МИД, добавив, что этот прием использовали в отношении ДРСМД.

МИД указал, что по договору о СНВ США на 101 единицу превышают установленный предельный уровень по категории "развернутые и неразвернутые пусковые установки МБР, развернутые и неразвернутые пусковые установки БРПЛ, развернутые и неразвернутые тяжелые бомбардировщики". При этом ряд претензий к России со стороны США МИД считает "надуманными и циничными".

"Напоминаем американским коллегам, что в отличие от США Россия не только вывела все свои нестратегические ядерные средства на национальную территорию, но и привела их в неразвернутое состояние, а также сосредоточила в местах централизованного складского хранения. Значение этих мер в полной мере сохраняется", – заявили в МИД, указав на модернизацию и расширение тактического ядерного арсенала США.

Указано и на двусмысленность оценок выполнения обязательств по ДНЯО, где Вашингтон подразумевает, что сами США находятся "вне любых подозрений".

"Действия США в отношении ДВЗЯИ вызывают в Москве нарастающую озабоченность. Если ранее в Вашингтоне периодически хотя бы вспоминали о возможности сделать тот или иной шаг в направлении ратификации Договора, то при нынешней администрации было открыто заявлено об отсутствии такого намерения. Более того, США, видимо, готовят следующий деструктивный шаг", – говорится в заявлении.

Отмечается, что США всерьез рассматривают вопрос о возможности отзыва своей подписи под ДВЗЯИ.

"В своих устремлениях к построению нелегитимного с международно-правовой точки зрения "порядка", основанного на формируемых Вашингтоном "правилах", США и в контексте ядерных испытаний пытаются ввести в практику некие понятные только им "американские стандарты нулевой мощности". Полагаем, что в Вашингтоне всерьез рассматривается вопрос о возможности отзыва своей подписи под ДВЗЯИ. Предостерегаем США от подобных действий, поскольку только развалом ДВЗЯИ дело в таком случае не ограничится. Возможны самые серьезные последствия для режима нераспространения ядерного оружия в целом", – подчеркивает МИД.

Также ведомство отмечает, что в докладе бездоказательно обвиняется Россия в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и якобы сокрытии от ОЗХО сведений об объектах по производству, разработке и хранению химического оружия и "содействии" Сирии в связи с инцидентом с применением хлора в Думе 7 апреля 2018 года.

"Примечательно, что все это "вываливается" в условиях, когда сами США под надуманными предлогами ("нехватка финансовых средств" и "производственно-технологические сложности") затягивают завершение своей национальной программы химразоружения. Таким образом, они остаются единственным государством-обладателем заявленных запасов химоружия. При этом регулярно информируют об уничтожении неких "неустановленных" химбоеприпасов, пытаясь тем самым скрыть свою ранее незаявленную военно-химическую деятельность", – заметили в МИД.

Подчеркивается, что утверждения о содействии России властям Сирии в инциденте с применением хлора в городе Дума неприемлемы. Подчеркивается, что эти преступления совершены при участии "Белых касок".

Ранее в МИД заявили, что из-за пандемии коронавируса в мире обострились противоречия между центрами влияния, отметив, что все большую роль в международных отношениях играет роль военная сила, так как ослабились и разрушились проверенные временем международные институты "глобального управления и режима контроля над вооружениями".


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Сирия
США
Компании
ООН
Проекты
РСМД
Химоружие
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
07.08.2019
NATO (Бельгия): выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга в Центре стратегических исследований в Университете королевы Виктории в Веллингтоне
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
04.10.2017
Республика "Скад"
08.02.2016
«У Вашингтона и Москвы в этом году есть возможность урегулировать проблему РСМД»
02.12.2013
Стратегический диалог: смена приоритетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 09:28
  • 4
Шойгу проинспектировал ход строительства главного храма в парке Патриот
  • 24.04 09:07
  • 40
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 24.04 08:43
  • 1
Неуязвимая амфибия. Россия начала экспорт БТР "Бумеранг"
  • 24.04 05:56
  • 8
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 24.04 05:48
  • 661
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 24.04 04:48
  • 1
Два в одном: чем уникальна новейшая реактивная система "Ураган-1М"
  • 24.04 03:35
  • 4
Сталин как антикризисный новатор
  • 24.04 00:29
  • 2
Заглушат на лету: в РФ разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет
  • 24.04 00:22
  • 23
«Орион» взят на вооружение
  • 23.04 21:02
  • 346
Страна не работает до 30 апреля
  • 23.04 21:02
  • 43
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 23.04 20:45
  • 27
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 23.04 19:48
  • 11
В НПО Лавочкина предложили технические решения для посадки аппарата на межзвездные объекты
  • 23.04 18:49
  • 6
Взмахи черного крыла
  • 23.04 18:45
  • 26
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы