МИД обвинил США в подрыве международного сотрудничества

Продемонстрированный в докладе Госдепа подход США к вопросам нераспространения и контроля над вооружениями подрывает международное взаимодействие в этой сфере, заявил МИД России.

"Опубликованная на днях "сигнальная" версия ежегодного доклада Госдепартамента США Конгрессу по вопросам соблюдения международных договоренностей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) наглядно демонстрирует сохраняющийся фрагментарный, утилитарный и весьма селективный подход США к соблюдению обязательств в области КВРН. На практике это означает прямой подрыв фундаментальных основ и логики многостороннего взаимодействия в области КВРН", – говорится в заявлении на сайте МИД.

Подчеркивается, что США как "нечто само собой разумеющееся" считают право "по собственным критериям оценивать нарушения или несоблюдение" международных договоренностей другими государствами, а сами американцы при этом "никому ничего не должны".

"США демонстративно выводят себя в "особую категорию", по сути отрицая право других критически оценивать американский послужной список. Понятно, что это – попытка прикрыть практику выхода из любых договоренностей, если такой шаг признается полезным с точки зрения их внутренней конъюнктуры, либо по другим субъективным причинам", – говорится в заявлении МИД.

Ведомство подчеркивает, что в докладе Госдепа самым коротким традиционно оказался раздел, посвященный самим США. В этом году в докладе даже нет упоминания претензий к США по Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) и резолюции СБ ООН 2231, отмечает МИД.

Также ведомство заметило, что США все чаще пользуется упомянутой в докладе оговоркой, что иногда может возникнуть "юридическая или фактологическая неопределенность" в отношении того, имело ли место "нарушение".

"Такой подход позволяет американцам все чаще выдвигать претензии в адрес других стран, не утруждая себя их подкреплением реальными фактами или обоснованными юридическими выкладками. Понятно, что в таких условиях поле для "обвинительного творчества" становится просто безграничным", – заметили в МИД, добавив, что этот прием использовали в отношении ДРСМД.

МИД указал, что по договору о СНВ США на 101 единицу превышают установленный предельный уровень по категории "развернутые и неразвернутые пусковые установки МБР, развернутые и неразвернутые пусковые установки БРПЛ, развернутые и неразвернутые тяжелые бомбардировщики". При этом ряд претензий к России со стороны США МИД считает "надуманными и циничными".

"Напоминаем американским коллегам, что в отличие от США Россия не только вывела все свои нестратегические ядерные средства на национальную территорию, но и привела их в неразвернутое состояние, а также сосредоточила в местах централизованного складского хранения. Значение этих мер в полной мере сохраняется", – заявили в МИД, указав на модернизацию и расширение тактического ядерного арсенала США.

Указано и на двусмысленность оценок выполнения обязательств по ДНЯО, где Вашингтон подразумевает, что сами США находятся "вне любых подозрений".

"Действия США в отношении ДВЗЯИ вызывают в Москве нарастающую озабоченность. Если ранее в Вашингтоне периодически хотя бы вспоминали о возможности сделать тот или иной шаг в направлении ратификации Договора, то при нынешней администрации было открыто заявлено об отсутствии такого намерения. Более того, США, видимо, готовят следующий деструктивный шаг", – говорится в заявлении.

Отмечается, что США всерьез рассматривают вопрос о возможности отзыва своей подписи под ДВЗЯИ.

"В своих устремлениях к построению нелегитимного с международно-правовой точки зрения "порядка", основанного на формируемых Вашингтоном "правилах", США и в контексте ядерных испытаний пытаются ввести в практику некие понятные только им "американские стандарты нулевой мощности". Полагаем, что в Вашингтоне всерьез рассматривается вопрос о возможности отзыва своей подписи под ДВЗЯИ. Предостерегаем США от подобных действий, поскольку только развалом ДВЗЯИ дело в таком случае не ограничится. Возможны самые серьезные последствия для режима нераспространения ядерного оружия в целом", – подчеркивает МИД.

Также ведомство отмечает, что в докладе бездоказательно обвиняется Россия в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и якобы сокрытии от ОЗХО сведений об объектах по производству, разработке и хранению химического оружия и "содействии" Сирии в связи с инцидентом с применением хлора в Думе 7 апреля 2018 года.

"Примечательно, что все это "вываливается" в условиях, когда сами США под надуманными предлогами ("нехватка финансовых средств" и "производственно-технологические сложности") затягивают завершение своей национальной программы химразоружения. Таким образом, они остаются единственным государством-обладателем заявленных запасов химоружия. При этом регулярно информируют об уничтожении неких "неустановленных" химбоеприпасов, пытаясь тем самым скрыть свою ранее незаявленную военно-химическую деятельность", – заметили в МИД.

Подчеркивается, что утверждения о содействии России властям Сирии в инциденте с применением хлора в городе Дума неприемлемы. Подчеркивается, что эти преступления совершены при участии "Белых касок".

Ранее в МИД заявили, что из-за пандемии коронавируса в мире обострились противоречия между центрами влияния, отметив, что все большую роль в международных отношениях играет роль военная сила, так как ослабились и разрушились проверенные временем международные институты "глобального управления и режима контроля над вооружениями".

Сергей Гурьянов