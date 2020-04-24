В Армении появится своя нацгвардия

В Армении готовится новая реформа в системе исполнительной власти, которая на этот раз затронет органы внутренних дел.

Согласно предложенному министерством юстиции проекту, планируется воссоздать министерство внутренних дел и переименовать нынешние войска Полиции Армении в Национальную гвардию.

Глава Минюста Рустам Бадасян отметил, что воссоздаваемое МВД будет нести политическую ответственность за реформирование системы, а также формирование Нацгвардии, патрульной службы и центра оперативного управления в системе органов внутренних дел. Отдельным подразделениям МВД будут переданы некоторые гражданские функции полиции, в частности, паспортно-визовые услуги, а также экзаменационная и регистрационная работа дорожной полиции.

По словам Бадасяна, пишет Eadaily, слиянием патрульно-постовой службы и дорожной полиции будет создана патрульная служба с широкими полномочиями, которые включат обеспечение общественного порядка и безопасности, профилактику и предотвращение преступлений и административных правонарушений, привод подозреваемых.

Минюст также считает целесообразной передачу некоторых следственных функций соответствующим подразделениям МВД.