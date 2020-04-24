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Российская газета

Стрельбы китайских С-400 впервые показали на видео

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В интернете появилось первое видео, на котором запечатлены стрельбы российских ЗРС С-400 "Триумф", поставленных в Китай.

В пояснению к ролику, размещенном на YouTube, говорится о том, что видео посвящено 70-летию формирования первого батальона ПВО добровольческого контингента Народно-освободительной армии Китая в Корее.

Отмечается также, что Россия поставила в Китай два полковых комплекта ЗРС С-400 "Триумф". В результате Китай оказался первым иностранным обладателем этих российских систем. Тестовые стрельбы С-400 на китайской территории прошли успешно.

Между тем китайские СМИ объяснили, почему стране так необходимы российские комплексы ПВО. В частности, отмечается, что С-400 имеет дальность действия до 400 километров, а это превосходит возможности аналогичных зарубежных ракетных систем класса "земля-воздух", поэтому многие государства хотят приобрести это оружие.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
ИТ
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