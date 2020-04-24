В МИД прокомментировали сообщения о баллистических ракетах Ирана

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Иран не разрабатывает баллистические ракеты, которые способны нести ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Бесплодные попытки некоторых аналитиков в Вашингтоне подать дело так, будто иранские космические ракеты способны нести ядерное оружие – это, конечно, подтасовка, которая разбивается о реальность. В Иране нет, не было и, надеемся, никогда не будет ядерного оружия. Иран, как и призывает резолюция, не разрабатывает, не испытывает и не использует баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие, в отличие от США, которые что ни день, то удивляют мир новостями о планах по развитию своего ракетного ядерного потенциала", - сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что на протяжении всех последних лет с момента заключения СВПД Иран остается наиболее проверяемым со стороны МАГАТЭ государством и никакого ядерного оружия агентство там не обнаружило.