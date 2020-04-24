Войти
РИА Новости

В МИД прокомментировали сообщения о баллистических ракетах Ирана

285
0
0
Иранская баллистическая ракета нового поколения "Фатех"
Иранская баллистическая ракета нового поколения "Фатех".
Источник изображения: Министерство обороны Ирана

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Иран не разрабатывает баллистические ракеты, которые способны нести ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Бесплодные попытки некоторых аналитиков в Вашингтоне подать дело так, будто иранские космические ракеты способны нести ядерное оружие – это, конечно, подтасовка, которая разбивается о реальность. В Иране нет, не было и, надеемся, никогда не будет ядерного оружия. Иран, как и призывает резолюция, не разрабатывает, не испытывает и не использует баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие, в отличие от США, которые что ни день, то удивляют мир новостями о планах по развитию своего ракетного ядерного потенциала", - сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что на протяжении всех последних лет с момента заключения СВПД Иран остается наиболее проверяемым со стороны МАГАТЭ государством и никакого ядерного оружия агентство там не обнаружило.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
13.04.2020
The National Interest (США): почему российские баллистические ракеты «Искандер», размещенные в Калининграде, представляют собой такую проблему
03.02.2020
США развернули ракеты Trident II с боевыми частями малой мощности W76-2
07.11.2018
"Калибры" остановят Третью мировую
06.11.2018
"Израилю не нравится, что Россия вооружает Сирию"
16.01.2018
Россия уличила США в развертывании систем глобального удара
16.10.2017
Трамп решит судьбу ядерной сделки с Ираном
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 09:28
  • 4
Шойгу проинспектировал ход строительства главного храма в парке Патриот
  • 24.04 09:07
  • 40
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 24.04 08:43
  • 1
Неуязвимая амфибия. Россия начала экспорт БТР "Бумеранг"
  • 24.04 05:56
  • 8
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 24.04 05:48
  • 661
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 24.04 04:48
  • 1
Два в одном: чем уникальна новейшая реактивная система "Ураган-1М"
  • 24.04 03:35
  • 4
Сталин как антикризисный новатор
  • 24.04 00:29
  • 2
Заглушат на лету: в РФ разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет
  • 24.04 00:22
  • 23
«Орион» взят на вооружение
  • 23.04 21:02
  • 346
Страна не работает до 30 апреля
  • 23.04 21:02
  • 43
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 23.04 20:45
  • 27
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 23.04 19:48
  • 11
В НПО Лавочкина предложили технические решения для посадки аппарата на межзвездные объекты
  • 23.04 18:49
  • 6
Взмахи черного крыла
  • 23.04 18:45
  • 26
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы