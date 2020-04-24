"Это гигант". Эксперт рассказал о новом российском ледоколе "Лидер"

"Росатомфлот" и верфь "Звезда" подписали контракт на строительство самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер". Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik перечислил уникальные возможности нового ледокола.
Дальневосточная верфь "Звезда" и "Росатомфлот" подписали контракт на строительство самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер", об этом сообщила госкорпорация "Росатом".
Соглашение было подписано дистанционно – из Мурманска и Владивостока.
Стоимость ледокола – около 127 миллиардов рублей, его планируется построить не позднее 2027 года.
К 2033 году госкорпорация планирует начать эксплуатацию трех ледоколов этого проекта, которые задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт). Их будут использовать для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.
Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik рассказал о возможностях ледоколов проекта 10510 "Лидер".
Он отметил, что Россия еще раз подтверждает свои ведущие позиции в мировом ледокольном судостроении.