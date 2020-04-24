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РИА Новости

"Это гигант". Эксперт рассказал о новом российском ледоколе "Лидер"

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Макет ледокола "Лидер"
Макет ледокола "Лидер".
Источник изображения: ЦКБ "Айсберг"

"Росатомфлот" и верфь "Звезда" подписали контракт на строительство самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер". Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik перечислил уникальные возможности нового ледокола.

Дальневосточная верфь "Звезда" и "Росатомфлот" подписали контракт на строительство самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер", об этом сообщила госкорпорация "Росатом".

Соглашение было подписано дистанционно – из Мурманска и Владивостока.

Стоимость ледокола – около 127 миллиардов рублей, его планируется построить не позднее 2027 года.

К 2033 году госкорпорация планирует начать эксплуатацию трех ледоколов этого проекта, которые задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт). Их будут использовать для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.

Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik рассказал о возможностях ледоколов проекта 10510 "Лидер".

"Это, можно сказать, ледокол 4-го поколения после "Арктики", которая строится в Санкт-Петербурге. Это действительно гигант, водоизмещением порядка 70 тысяч тонн, он способен раскалывать льды толщиной 4 метра. Подобные возможности обеспечат полностью судоходство по Северному морскому пути в любое время года. Таких суперледоколов, насколько известно, будет построено три. Они будут обеспечивать, прежде всего, интересы нашей экономики. В том числе, порты, откуда будет отгружаться сжиженный природный газ, но и не только. Я думаю, пройдет не так много времени, и Северным морским путем будут пользоваться многие страны мира, потому что это экономически выгодно", – сказал Василий Дандыкин.

Он отметил, что Россия еще раз подтверждает свои ведущие позиции в мировом ледокольном судостроении.

"По сути, Россия – монополист в строительстве атомного ледокольного флота. А такие ледоколы, я думаю, обеспечат работу в Арктике на десятилетия вперед", – заключил Василий Дандыкин.
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Восточная верфь
ГАЗ Группа
Росатом
Проекты
10510 Лидер
Арктика
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