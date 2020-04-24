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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

В Польше мобилизуют автотранспорт гражданского населения

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Автомобили ВС Польши
Автомобили ВС Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

Польские владельцы грузового автотранспорта стали получать уведомления о том, что они обязаны предоставить свои автомобили силовым службам. Связано это с введенным карантином в стране и мерами по предотвращению распространения COVID-19.

Данная информация стала известной благодаря одному жителю г. Белосток, который получил такое уведомление от мэрии города. В письме значилось, что полиция забирает один из его грузовиков. При этом власти заверили бизнесмена, что это не повлияет на его дела, поскольку это не единственная имеющаяся у него машина.

Казалось бы – абсурд, однако, согласно польскому законодательству, в этом нет ничего особенного, поскольку введенный карантин из-за коронавируса допускает ряд ограничений. Среди них: введение запрета на выезд/выезд в определенных районах, закрытие учреждений и производств, ограничение по продаже на определенные виды товаров, направление на борьбу с эпидемией, предоставление гражданами для нужд армии или полиции личных помещений, земельных участков, транспортных средств, обязательные обследования.

Владельцев автотранспорта не информируют для каких целей полиции или армии необходим его грузовик и связано ли это с борьбой с коронавирусом. Многих бизнесменов обеспокоило, что их техника может использоваться действующей властью в своих интересах – для организации и обеспечения предстоящих выборов. С таким положением дел поляки не согласны, особенно с учетом того, что у силовиков достаточно своих автомобилей.

Напомним, что президентские выборы в Польше в 2020 году будут проводиться путем заочного голосования – через почту. Это решение будет применяться и во втором туре выборов. Такие меры приняты для обеспечения безопасности избирателей в период эпидемии.

Против проведения президентских выборов подобным образом выступили представители оппозиции, особенно учитывая то, что судя по всему, правящая партия «Право и справедливость» намерена привлечь Войско Польское и полицию для их обеспечения и организации. Такой подход, по мнению оппозиции, нарушает Конституцию Польши, в которой закреплен внеполитический статус армии.

Все говорит о том, что действующая власть пытается использовать введенное положение для продвижения своих политических интересов всеми доступными способами, в том числе и невозможными при обычной ситуации.


Николай Астровский

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Страны
Польша
Проекты
2020-й год
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