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ТАСС

Минобороны получило два ракетоносца Ту-160 после модернизации

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Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Скрынников

На самолетах была проведена модернизация систем инерциальной навигации и управления двигателями, а также устройств вооружения с применением современных технологий

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-160 переданы российским военным после модернизации. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

"Специалистами 264-го военного представительства Минобороны России на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев" входит в ПАО "ОАК" ГК "Ростех") были приняты два стратегических ракетоносца Ту-160 "Иван Ярыгин" и "Василий Решетников". На самолетах была проведена модернизация систем инерциальной навигации и управления двигателями, а также устройств вооружения с применением современных цифровых технологий", - сообщили в министерстве.

Проведенные работы повысят тактико-технические характеристики самолетов и эффективность боевого применения ими авиационных средств поражения.

В Минобороны добавили, что машины прошли наземные испытания, а также совершили контрольный облет для подтверждения эффективности и качества выполненных работ.

Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М. 2 февраля первый опытный глубокомодернизированный Ту-160М "Игорь Сикорский", созданный на базе строевого Ту-160 впервые поднялся в воздух. Он получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Туполев
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