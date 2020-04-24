Захарова: ядерная сделка не ограничивает права Ирана на развитие космической программы

Официальный представитель МИД России назвала "нечистоплотным приемом" призыв США рассмотреть в СБ ООН запуск военного спутника Noor на предмет соответствия резолюции 2231

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Условия ядерной сделки не ограничивают Тегеран в праве осваивать мирный космос. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запуск Ираном военного спутника Noor.

По ее словам, призыв США рассмотреть в СБ ООН данный шаг Тегерана на предмет соответствия резолюции 2231 является "нечистоплотным приемом".

"Ни сама резолюция, ни Совместный всеобъемлющий план действий никак не ограничивают права и возможности Тегерана в плане освоения мирного космоса и развития соответствующих национальных программ", - подчеркнула дипломат.