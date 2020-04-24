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WarSpot

«Бородавочника» понизили

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Источник изображения: warspot.ru

Для фанатов штурмовика A-10 Thunderbolt II есть две новости. Хорошая — ВВС США решили оставить этот самолёт на вооружении до 2040 года. Плохая – его «понизили в должности». Вчера, 22 апреля, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что ВВС США обнародовали планы дальнейшей службы своего «незаменимого» штурмовика A-10 Thunderbolt II. Самолёт продолжит службу как минимум до 2040 года.

Штурмовик A-10 Thunderbolt II

Источник изображения: popularmechanics.com

При этом его боевые задачи существенно изменятся. Если изначально «Бородавочник» был спроектирован для поражения бронетехники в колоннах, то сейчас он будет бороться с террористами и повстанцами в районах без систем ПВО. Из имеющихся в наличии 281 самолёта на службе оставят 237 в семи эскадрильях (трёх в составе ВВС США, трёх в Национальной гвардии и одной резервной). Списанию подлежат самые старые штурмовики, обслуживание которых требует наибольших затрат. Сэкономленные средства вложат в дальнейшую модернизацию A-10.

А-10 Thunderbolt II поступил на вооружение в 1977 году. Поначалу американские пилоты скептически относились к А-10 Thunderbolt II, из-за специфического вида прозвав его «Бородавочником». Это прозвище настолько прижилось, что стало вторым официальным названием самолёта. Мощное вооружение этих штурмовиков сделало их крайне востребованными для поддержки сухопутных операций. Ранее Warspot -8 Avenger — одной из самых мощных авиационных пушек в мире, которой оснащён этот штурмовик.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
A-10 Warthog
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