Marianne (Франция): Германия вынуждена купить F-18 и подчиняется указаниям янки в НАТО

Германия намеревается заменить старые самолеты Tornado на 93 истребители Eurofighter и 45 американских F-18 для возможности доступа бундесвера к ядерному оружию США. Берлин стал заложником зависимости от НАТО в ядерной сфере.

Американцы сделали им предложение, от которого они не могли отказаться. Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила 21 апреля, что Германия намеревается приобрести на замену старым самолетам Tornado 93 Eurofighter европейского производства и… 45 американских F-18. Невыгодный для немецкого авиастроения компромисс, который связан с требованиями янки в НАТО.

Хотя последнее слово по закупкам останется за немецкими депутатами, которые примут решение не раньше 2021 года, Германия может приобрести 30 F-18 Super Hornet и 15 EA-18G Growler, предназначенные для уничтожения вражеских средств ПВО и ведения радиоэлектронной борьбы (глушение радаров, перехват данных).

Задержка сертификации

Но зачем покупать американский самолет, а не тот, что частично выпускается компанией Airbus по совместной программе Испании, Италии, Германии и Великобритании? Дело в том, что роль Tornado (результат партнерства Германии, Италии и Великобритании) в немецких ВВС включает в себя участие в ядерных силах НАТО. Для этого у немцев имеется два десятка американских ядерных бомб В-61.

В стремлении заполучить выгодную сделку (один F-18 стоит примерно 30 миллионов долларов) США дали понять правительству Германии, что Eurofighter Typhoon в обозримом будущем не получит необходимую сертификацию для использования американских бомб: упоминался период от 3 до 5 лет. Слишком долгий срок для Германии, поскольку стоимость техобслуживания ее старых самолетов должна составить 9 миллиардов евро к 2030 году.

Таким образом, если немцы хотят сохранить участие в ядерных силах НАТО без огромных затрат, у них не осталось иного выбора. Даже если такое решение противоречит логистической логике, поскольку техобслуживание и подготовка пилотов становятся намного проще при наличии небольшого числа разных типов техники. Что касается ликвидации ПВО и ведения радиоэлектронной борьбы, Airbus Defence & Space представила Typhoon ECR SEAD, но не смогла убедить немецкие ВВС.

Недовольство партнеров

Решение вызвало неоднозначную реакцию в Германии: профсоюз IG Metall заявил в открытом письме, что покупка F-18 ставит под угрозу будущее "авиакосмической отрасли в Германии". Истребители Eurofighter собираются в Манхинге, а многие компоненты производятся в Аугсбурге, Мюнхене, Ульме и Киле. Не рады этому и социал-демократы: они стремятся утвердить левый курс в оборонных вопросах, и ряд депутатов поставили под сомнение участие Германии в ядерных силах НАТО.

Хотя Берлин стал заложником зависимости от НАТО в ядерной сфере, худшего все же удалось избежать: рассматривалась перспектива покупки вместо Tornado дорогих F-35, которые уже были приобретены некоторыми странами, несмотря на огромные проблемы с разработкой. Париж в свою очередь дал понять, что такой вариант стал бы ударом по разработке франко-немецкого проекта SCAF, который должен заменить Rafale и Eurofighter к 2040 году. К тому же после снятия со службы последних американских Phantom, казалось, что немецким ВВС удалось освободиться от хватки дяди Сэма.

Луи Надо (Louis Nadau)