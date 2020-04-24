Неуязвимая амфибия. Россия начала экспорт БТР "Бумеранг"

МОСКВА, 23 апреля/ Радио Sputnik. Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию "Ростех") начал экспорт новейшей унифицированной боевой машины-амфибии "Бумеранг", сообщил журналистам в четверг генеральный директор компании Александр Михеев.

Боевая машина-амфибия с колесной формулой 8х8 "Бумеранг" способна обеспечить решение широкого спектра боевых задач и даже задач мирного времени: при отражении агрессии вероятного противника, защите рубежей государства и борьбе с террористическими группировками, а также оказании помощи населению в случае стихийных бедствий и катастроф.

"Старт маркетинга экспортного варианта "Бумеранга" – прекрасная новость для Рособоронэкспорта и наших партнеров. Боевая платформа разработана по заданию Минобороны России, что уже говорит о ее высочайших боевых и эксплуатационных возможностях, отвечающих современным и перспективным требованиям ведения боевых действий", – приводит РИА Новости слова Михеева.

Он отметил, что страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ уже проявили интерес к машине, а объем экспорта платформы в обозримой перспективе оценивается в 1 миллиард долларов.

В "Бумеранге" может размещаться до 11 человек личного состава. Посадка и высадка боевого расчета осуществляется через верхние люки и кормовую дверь или рампу.

В зависимости от функционального назначения и решаемых задач на платформу могут монтироваться боевые модули. Это могут быть дистанционно-управляемые и обитаемые модули с пулеметным, пушечным или комбинированным вооружением: 30-мм автоматическая пушка и спаренный с ней 7,62-мм пулемет, 30-мм автоматический гранатомет и 2 пусковые установки с 2 ПТРК на каждой. А также 12,7-мм пулемет "Корд" в варианте для БТР.

В зависимости от установленного вооружения боевая машина может с места, сходу и на плаву в любое время суток и любых погодных условиях эффективно поражать различные цели противника.

Наиболее выгодно отличают российскую машину от зарубежных аналогов ее амфибийные свойства, позволяющие преодолевать водные преграды даже при волнении не менее трех баллов. "Бумеранг" развивает на воде скорость не менее 10 километров в час, имея запас хода по воде до 12 часов.

В случае повреждений бронемашина способна самостоятельно покинуть опасное место при полном отрыве двух колес или продолжить движение при простреле шин.

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