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РИА Новости

В Тегеране ответили на угрозы Трампа уничтожать иранские катера

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Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе.
Источник изображения: © U.S. Army / Staff Sgt. Dalton Smith

ТЕГЕРАН, 23 апр — РИА Новости. Иранские военные могут начать обстрел американских кораблей, если те будут угрожать безопасности Исламской Республики, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами.

"Мы приказали нашим морским силам наносить удары по американским военным кораблям и военным подразделениям в том случае, если корабли или боевые подразделения из террористических Военно-морских сил США будут угрожать безопасности гражданских или военных судов", — сказал он телеканалу IRINN.

По его словам, ответ последует незамедлительно — и американцы в прошлом уже испытали его на себе.

Министерство иностранных дел Ирана, в свою очередь, выразило протест Вашигтону из-за угроз, которые представляют американские войска в Персидском заливе, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

Отмечается, что в МИД Ирана вызвали посла Швейцарии в Тегеране, который представляет интересы Соединенных Штатов. Ему передали ноту для американских властей — "в том числе на их незаконное присутствие и действия, дестабилизацию их морским флотом ситуации в северной части Персидского залива и рядом с побережьем Ирана". Ведомство также указало на необходимость соблюдать международные правила безопасности и свободы судоходства всеми сторонами, пригрозив, что ответит соответствующим образом на "любые угрозы или незаконные и агрессивные действия в Персидском и Оманском заливах".

По данным Центрального командования ВМС США, катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 15 апреля опасно маневрировали рядом с американскими кораблями в Персидском заливе и "подрезали" их на высокой скорости и близком расстоянии. Однако, как сообщали военные США, примерно через час иранские катера ответили на вызовы по рации и отдалились от американских кораблей.

При этом в КСИР Ирана заявили, что за неделю до описываемых событий произошло два провокационных перехвата американскими кораблями (6 и 7 апреля) иранского военного судна. Версию же Вашингтона военные назвали "голливудской", пообещав ответить на любой просчет.

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Страны
Иран
Оман
США
Швейцария
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