МИД Ирана выразил США протест из-за угроз в Персидском заливе

ТЕГЕРАН, 23 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана выразило протест США из-за угроз, которые представляют американские войска в Персидском заливе, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

Отмечается, что в МИД Ирана был вызван посол Швейцарии в Тегеране, представляющий интересы США в Исламской Республике. "Ему была передана нота для американских властей с решительным протестом Ирана на угрозы американских сил, в том числе на их незаконное присутствие и действия, дестабилизацию морской навигации в северной части Персидского залива и рядом с побережьем Ирана", - говорится в заявлении Мусави.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что дал распоряжение военно-морским силам США уничтожать иранские катера, мешающие проходу американских кораблей.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в ответ на это сообщил об указе обстреливать американские военные корабли, угрожающие как военным, так и гражданским иранским суднам. Подобный обмен угрозами состоялся после того, как обе стороны обвинили друг друга в опасных действиях в Персидском заливе.

Ранее Центральное командование ВМС США сообщило, что иранские катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 15 апреля опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе. Военные США сообщали, что катера "подрезали" американские корабли на очень высокой скорости и близком расстоянии, к одному из кораблей они подходили на 45 метров, к другому – на 10 метров, однако примерно через час иранские катера ответили на вызовы по рации и отдалились от американских кораблей.

В свою очередь, КСИР Ирана сообщил, что этому неделю назад предшествовали два подряд провокационных перехвата американскими кораблями (6 и 7 апреля) иранского военного корабля. Версию же Вашингтона они назвали "голливудской", пообещав ответить на любой просчет.