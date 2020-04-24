Войти
РИА Новости

МИД Ирана выразил США протест из-за угроз в Персидском заливе

263
0
0
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

ТЕГЕРАН, 23 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана выразило протест США из-за угроз, которые представляют американские войска в Персидском заливе, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

Отмечается, что в МИД Ирана был вызван посол Швейцарии в Тегеране, представляющий интересы США в Исламской Республике. "Ему была передана нота для американских властей с решительным протестом Ирана на угрозы американских сил, в том числе на их незаконное присутствие и действия, дестабилизацию морской навигации в северной части Персидского залива и рядом с побережьем Ирана", - говорится в заявлении Мусави.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что дал распоряжение военно-морским силам США уничтожать иранские катера, мешающие проходу американских кораблей.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в ответ на это сообщил об указе обстреливать американские военные корабли, угрожающие как военным, так и гражданским иранским суднам. Подобный обмен угрозами состоялся после того, как обе стороны обвинили друг друга в опасных действиях в Персидском заливе.

Ранее Центральное командование ВМС США сообщило, что иранские катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 15 апреля опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе. Военные США сообщали, что катера "подрезали" американские корабли на очень высокой скорости и близком расстоянии, к одному из кораблей они подходили на 45 метров, к другому – на 10 метров, однако примерно через час иранские катера ответили на вызовы по рации и отдалились от американских кораблей.

В свою очередь, КСИР Ирана сообщил, что этому неделю назад предшествовали два подряд провокационных перехвата американскими кораблями (6 и 7 апреля) иранского военного корабля. Версию же Вашингтона они назвали "голливудской", пообещав ответить на любой просчет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Швейцария
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
10.03.2020
Трубоукладчик «Академик Черский» идет в Европу в сопровождении российских боевых кораблей
16.12.2019
За две минуты до катастрофы
16.08.2019
Die Welt (Германия): мечта об особом пути
13.02.2019
Полцарства за престиж
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
24.03.2017
Путь Трампа к Путину лежит через НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 09:23
  • 3
Шойгу проинспектировал ход строительства главного храма в парке Патриот
  • 24.04 09:07
  • 40
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 24.04 08:43
  • 1
Неуязвимая амфибия. Россия начала экспорт БТР "Бумеранг"
  • 24.04 05:56
  • 8
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 24.04 05:48
  • 661
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 24.04 04:48
  • 1
Два в одном: чем уникальна новейшая реактивная система "Ураган-1М"
  • 24.04 03:35
  • 4
Сталин как антикризисный новатор
  • 24.04 00:29
  • 2
Заглушат на лету: в РФ разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет
  • 24.04 00:22
  • 23
«Орион» взят на вооружение
  • 23.04 21:02
  • 346
Страна не работает до 30 апреля
  • 23.04 21:02
  • 43
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 23.04 20:45
  • 27
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 23.04 19:48
  • 11
В НПО Лавочкина предложили технические решения для посадки аппарата на межзвездные объекты
  • 23.04 18:49
  • 6
Взмахи черного крыла
  • 23.04 18:45
  • 26
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы