Военный эксперт перечислил возможности новейшей платформы "Бумеранг"

Россия начала экспорт боевой платформы "Бумеранг", сообщили в Рособоронэкспорте. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях боевой машины.
Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию "Ростех") начал продвигать на зарубежные рынки новейшую унифицированную боевую платформу "Бумеранг" разработки и производства Военно-промышленной компании.
По словам генерального директора Рособоронэкспорта Александра Михеева, старт маркетинга экспортного варианта "Бумеранга" – прекрасная новость для кампании и ее партнеров.
"Боевая платформа разработана по заданию Минобороны России, что уже говорит о ее высочайших боевых и эксплуатационных возможностях, отвечающих современным и перспективным требованиям ведения боевых действий. Уникальность платформы заключается в возможности создавать на ее базе машины самого широкого спектра применения с различным вооружением и оборудованием", – сказал он.
По словам Михеева, интерес к "Бумерангу" уже проявили страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Объем экспорта он оценил примерно в миллиард долларов.
"Бумеранг" – амфибийная боевая машина с колесной формулой 8х8. Она позволяет решать многие боевые задачи и даже задачи мирного времени: отражать агрессию вероятного противника, защищать рубежи государства и бороться с террористическими группировками, а также помогать населению в случае стихийных бедствий и катастроф.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал об особенностях боевой машины.
В числе возможных покупателей, по его мнению, могут быть ОАЭ, Индия, Китай, Алжир и Египет.