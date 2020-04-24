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РИА Новости

Военный эксперт перечислил возможности новейшей платформы "Бумеранг"

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Боевая машина пехоты К-17 "Бумеранг"
Боевая машина пехоты К-17 "Бумеранг".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Россия начала экспорт боевой платформы "Бумеранг", сообщили в Рособоронэкспорте. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях боевой машины.

Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию "Ростех") начал продвигать на зарубежные рынки новейшую унифицированную боевую платформу "Бумеранг" разработки и производства Военно-промышленной компании.

По словам генерального директора Рособоронэкспорта Александра Михеева, старт маркетинга экспортного варианта "Бумеранга" – прекрасная новость для кампании и ее партнеров.

"Боевая платформа разработана по заданию Минобороны России, что уже говорит о ее высочайших боевых и эксплуатационных возможностях, отвечающих современным и перспективным требованиям ведения боевых действий. Уникальность платформы заключается в возможности создавать на ее базе машины самого широкого спектра применения с различным вооружением и оборудованием", – сказал он.

По словам Михеева, интерес к "Бумерангу" уже проявили страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Объем экспорта он оценил примерно в миллиард долларов.

"Бумеранг" – амфибийная боевая машина с колесной формулой 8х8. Она позволяет решать многие боевые задачи и даже задачи мирного времени: отражать агрессию вероятного противника, защищать рубежи государства и бороться с террористическими группировками, а также помогать населению в случае стихийных бедствий и катастроф.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал об особенностях боевой машины.

"Чем хорош "Бумеранг": его платформа может проходить по любому бездорожью, может плавать и может нести на себе целое отделение мотострелков. Но главное, что в виде боевого блока на ней можно разместить различные вооружения: скорострельную 57-миллиметровую пушку или 30-миллиметровую, в сочетании с противотанковыми управляемыми снарядами, с системами управления огнем и даже в сочетании с системой выносного управления боевым блоком. То есть экипаж может находиться в одном окопе, сам "Бумеранг" – в другом, и по планшету можно управлять огнем, не подвергая свою жизнь опасности. Такие возможности у "Бумеранга" есть. У боевой машины высокая скорость: и по шоссе, и по бездорожью, мощный двигатель – 750 лошадиных сил, а броня выдерживает попадание 30-миллиметрового снаряда. Это достаточно хорошая машина", – сказал Виктор Литовкин.

В числе возможных покупателей, по его мнению, могут быть ОАЭ, Индия, Китай, Алжир и Египет.

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