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РИА Новости

Резкий всплеск напряженности между США и Ираном: чем это закончится?

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"Потоптанные" граффити на заборе бывшего посольства США в Иране
"Потоптанные" граффити на заборе бывшего посольства США в Иране.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

Глава МИД Ирана заявил, что войскам США нечего делать в Персидском заливе, он ответил на приказ Дональда Трампа уничтожать иранские катера, если те будут мешать американским кораблям. Политолог Камран Гасанов в эфире радио Sputnik предположил, как дальше будет развиваться ситуация.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на угрозы президента США Дональда Трампа, заявив, что американским войскам нечего делать в Персидском заливе.

Ранее Трамп сообщил, что дал распоряжение военно-морским силам США уничтожать иранские катера, мешающие проходу американских кораблей.

"Американским силам нечего делать на расстоянии семи тысяч миль вдали от дома, задирая наших моряков неподалеку от нашего побережья Персидского залива", – написал в ответ на это Зариф в Twitter.

По его словам, президенту США стоит заняться собственными войсками, где "более пяти тысяч случаев заражения COVID-19", а не угрозами.

Политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов в эфире радио Sputnik предположил, как дальше будет развиваться ситуация в Персидском заливе.

"Ситуация будет напряженной, но эта напряженность будет контролируемой. Одна из причин состоит в том, что в США на данный момент в разгаре эпидемия коронавируса, эта эпидемия затронула и войска. Мы видели, что со скандалом уволили начальника военно-морских сил после того, как чуть ли не весь личный состав авианосца ("Теодор Рузвельт", – ред.) был инфицирован коронавирусом. Мы также понимаем, что на Ближнем Востоке военное присутствие США ставится под сомнение не только Ираном, но и многими другими региональными игроками... Поэтому в долгосрочной перспективе, думаю, американцам все равно придется уйти, хотя когда именно это произойдет, сказать пока сложно... Первые признаки уже есть. Дональд Трамп несколько раз говорил, что они уйдут из Сирии, хотя пока что они ушли только из ряда сирийских районов. Но, думаю, в итоге им все же придется уйти с Ближнего Востока, потому что регион очень враждебно настроен к их пребыванию, а Иран – только самый яркий тому пример", – сказал Камран Гасанов.

Ранее Центральное командование ВМС США сообщило, что иранские катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 15 апреля опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе.

КСИР Ирана версию Вашингтона назвал "голливудской", сообщив, что за неделю до этого произошло два подряд провокационных перехвата американскими кораблями (6 и 7 апреля) иранского военного судна.

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