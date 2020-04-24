Резкий всплеск напряженности между США и Ираном: чем это закончится?

Глава МИД Ирана заявил, что войскам США нечего делать в Персидском заливе, он ответил на приказ Дональда Трампа уничтожать иранские катера, если те будут мешать американским кораблям. Политолог Камран Гасанов в эфире радио Sputnik предположил, как дальше будет развиваться ситуация.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на угрозы президента США Дональда Трампа, заявив, что американским войскам нечего делать в Персидском заливе.
Ранее Трамп сообщил, что дал распоряжение военно-морским силам США уничтожать иранские катера, мешающие проходу американских кораблей.
"Американским силам нечего делать на расстоянии семи тысяч миль вдали от дома, задирая наших моряков неподалеку от нашего побережья Персидского залива", – написал в ответ на это Зариф в Twitter.
По его словам, президенту США стоит заняться собственными войсками, где "более пяти тысяч случаев заражения COVID-19", а не угрозами.
Политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов в эфире радио Sputnik предположил, как дальше будет развиваться ситуация в Персидском заливе.
Ранее Центральное командование ВМС США сообщило, что иранские катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 15 апреля опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе.
КСИР Ирана версию Вашингтона назвал "голливудской", сообщив, что за неделю до этого произошло два подряд провокационных перехвата американскими кораблями (6 и 7 апреля) иранского военного судна.