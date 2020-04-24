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Военно-промышленный курьер

В Сербии дают награды за борьбу с эпидемией

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент Республики Сербской Желька Цвиянович вручила медаль «За заслуги перед народом» командиру отряда Вооруженных сил РФ, полковнику Максиму Сологубу за его вклад в оказание медицинской помощи населению во время борьбы против пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении кабинета президента Республики Сербской.

Цвиянович также вручила 23 благодарственных грамоты другим сотрудникам российского отряда, которые помогали в борьбе с пандемией.

Россия по просьбе руководства Республики Сербской направила медицинское оборудование и отряд экспертов Вооруженных сил РФ в Баня-Луку, чтобы помочь в борьбе против эпидемии коронавируса.

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