В Сербии дают награды за борьбу с эпидемией

Президент Республики Сербской Желька Цвиянович вручила медаль «За заслуги перед народом» командиру отряда Вооруженных сил РФ, полковнику Максиму Сологубу за его вклад в оказание медицинской помощи населению во время борьбы против пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении кабинета президента Республики Сербской.

Цвиянович также вручила 23 благодарственных грамоты другим сотрудникам российского отряда, которые помогали в борьбе с пандемией.

Россия по просьбе руководства Республики Сербской направила медицинское оборудование и отряд экспертов Вооруженных сил РФ в Баня-Луку, чтобы помочь в борьбе против эпидемии коронавируса.