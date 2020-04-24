Минобороны будет эксплуатировать самолеты Ту-134 до 2033 года

Самолеты Ту-134 выведут из эксплуатации министерства обороны России в течение ближайших 13 лет. Об этом со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщает РИА Новости.

В 2033 году к максимальному сроку своей эксплуатации в 50 лет подойдет самый "молодой" на сегодняшний день армейский лайнер этой модели. До этого года Минобороны планирует использовать несколько десятков Ту-134.

- По данным открытых источников, Минобороны эксплуатирует 36 Ту-134А и Ту-134А-3, - говорится в сообщении.

Напомним, в 2011 году Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост Президента России, поручил вывести Ту-134 из эксплуатации на регулярных рейсах с 2012 года. Последний раз российский пассажирский лайнер этой модели поднимался в воздух 20 мая 2019 года. Самолет перелетел из Иркутска в Мирный, а затем в Новосибирск, где стал экспонатом музея авиации.

Советский пассажирский самолет Ту-134 разработали в начале 1960-х годов в опытно-конструкторском бюро имени Туполева. Он рассчитан на перевозку 80 пассажиров на маршрутах малой и средней протяженности. Воздушное судно оснащено двумя турбовентиляторными двигателями Д-30. Серийное производство лайнера на Харьковском авиационном производственном объединении длилось с 1966 по 1984 год.

Яков Васильев