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Военное обозрение

ВВС США объявили конкурс по взлому космического спутника

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы США объявили конкурс по взлому и взятию под контроль спутника, находящегося на орбите. Как пишет NPlus1, отборочный этап пройдет в конце мая, а финал конкурса запланирован на август этого года, когда пройдет конференция DEF CON.

По данным издания, в настоящее время идет регистрация участников конкурса с названием Hack-A-Sat, к участию допускаются команды программистов и инженеров, способных взломать космический аппарат.

Квалификационный этап начнется 22 мая и будет длиться 48 часов, во время которых допущенные команды будут получать задания, решать их и получать новые. По итогам этого этапа будут отобраны восемь команд для участия в финале, а также две запасных (девятое и десятое место) на случай непредвиденных обстоятельств.

Финал, запланированный на август, будет проходить в два этапа: на первом команды должны будут взломать космический аппарат, находящийся на земле, а на втором - получить доступ к системам реального спутника, находящегося на орбите, к какому, пока неизвестно. Способы взлома и решения задач должны быть описаны в статье. Победители, занявшие первые три места, получат денежные призы: 20, 30 и 50 тысяч долларов.

Отмечается, что американские военные начали проводить аналогичные конкурсы с 2016 года, когда был объявлен первый под названием "Взломай Пентагон". В 2019 году для взлома был предоставлен реальный боевой истребитель F-15. По итогам его взлома было выявлено несколько уязвимостей в программном обеспечении самолета.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-15
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