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Раскрыты средства российской армии для борьбы с коронавирусом

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Источник изображения: Фото: Wikipedia

В России для борьбы с пандемией коронавируса начали активно применять технику, состоящую на вооружении армии. Список средств, задействованных российскими военными, раскрыло ТАСС.

Как отмечает агентство, чтобы остановить распространение коронавируса, Вооруженные силы применяют как проверенную, так и инновационную технику, которую ранее можно было увидеть только на специализированных выставках. Так, Россия, в отличие от большинства стран Европы, активно задействует машины РХБЗ-разведки, в первую очередь — РХМ-4 (разведывательная химическая машина, создана на базе бронетранспортера БТР-80), войсковые дезинфицирующие комплексы ДКВ-1, поливочные и пожарные машины АПКМ и станции АРС-14КМ. При этом последние являются техникой нового поколения, отличающейся самыми современными тактико-техническими характеристиками.

Аналогичные машины Минобороны направило и для оказания помощи с эпидемией в Италию и Сербию. Кроме того, в эти страны были переброшены комплексы дезинфекции и аэрозольной обработки КДА на базе грузовых автомобилей «КамАЗ», а также многофункциональный мобильный модульный комплекс для анализа патогенных биологических материалов (МКА ПБА), который позволяет за 15 минут обнаружить в отдельно взятом районе до 25 различных возбудителей инфекционных заболеваний. Известно, что такой же комплекс использовался, в частности, в 2016 году при ликвидации вспышки сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе.

В рамках борьбы с инфекцией задействуются и резервы Военно-морского флота. Так, Минобороны уже подготовило плавучий госпиталь «Иртыш», который сможет принять до 450 пациентов с коронавирусом в случае ухудшения ситуации на Дальнем Востоке. Данное судно было построено в 1981 году, а несколько лет назад его модернизировали, оснастив современным медоборудованием. При этом «Иртыш» может принимать больных как с берега, так и в море.

Для транспортировки пациентов и медперсонала, а также для перевозки медицинских грузов и эвакуации граждан из других стран используются военно-транспортные самолеты и вертолеты. В частности, российский сверхтяжелый транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан» в начале апреля доставил гуманитарную помощь в США. Кроме того, технику российского производства задействуют вооруженные силы других стран. Так, в Индии для перевозки грузов на дальние дистанции используют Ил-76МД, а для транспортировки между отдельными штатами — Ан-32. Также индийские ВВС задействуют российские вертолеты Ми-17В-5 для доставки продовольствия и медпомощи в регионы с неразвитой инфраструктурой.

За последние сутки новым коронавирусом в России заразились 4774 человек, общее число инфицированных в 85 регионах превышает 60 тысяч. Больше всего зараженных насчитывается в Москве и Московской области, далее следует Санкт-Петербург. С начала эпидемии умерли 555 пациентов с коронавирусом.

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