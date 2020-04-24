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ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров

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Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в ВМС АОИ отказываются от беспилотных катеров

Я уже неоднократно писал о беспилотных катерах (USV - Unmanned Surface Vehicle; КАШБАМ - "Кли Шаят Билти Меуяш") израильского производства. Напомню, что их выпускают или выпускали четыре израильские компании:

"Рафаэль" - Protector ("Шомер hа-Ям" - "Морской страж", "Абир hа-Ям" - "Морской рыцарь");

"Эльбит" - Silver Marlin, далее Seagull ("Шахаф" - "Чайка");

"Израильская Авиационная Промышленность" - Katana;

AD&D - Stingray.

ВМС [Израиля] экспериментировали с беспилотными катерами долгие годы, например с различными версиями Protector - с 2004 г. (кстати, сообщалось о его экспорте в Мексику и Сингапур). И вот, 14.04.20 появилась статья достаточно известного автора материалов по военно-технической тематике Арье Эгози о том, что ВМС Израиля приняли решение прекратить программу надводных беспилотных катеров. Продолжатся испытания подводных беспилотных средств, но по это теме публикации практически отсутствуют.

ВМС не покупали беспилотные катера, а брали их в долгосрочную аренду (лизинг) у фирм производителей, "Рафаэль" и "Эльбит". Соответственно это прекратится и в ближайшие годы новых программ по этой теме не будет.

Многолетний опыт испытаний подобных катеров и даже их оперативное применение для задач патрулирования (БАТАШ), надводных боевых операций, разведки и использования в качестве приманки для противника показал, что пользы от них мало, если она вообще есть. Причины - низкая энерговооружённость, живучесть (включая электронных систем) при сильном волнении моря, сложности управления этими катерами в море. Использовать их вдоль побережья Ливана и Сирии в силу названных причин нельзя, а использовать только у побережья Газы - не имеет особого смысла с экономической точки зрения.

Испытания показали, что есть польза от катеров для задач подводной борьбы, т.е. борьбы с ПЛ, поиска и уничтожения мин. Данные задачи отрабатывались главным образом на катерах Seagull. Не ясно, продолжит ли ВМС эксплуатацию этих катеров, или же в свете отсутствия прямых угроз в этом плане, свернёт их применение на ближайшие годы.

Ссылки:

  1. PREMIUM: Israeli USV programme hits the rocks, shephardmedia, 14.04.20.
  2. ВМС отказываются от беспилотных кораблей для патрульных и боевых задач, israeldefense, 22.04.20.
  3. Обсуждение на Фреш.
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ливан
Мексика
Сингапуp
Сирия
Продукция
MQ-25 Stingray
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