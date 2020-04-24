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Независимое военное обозрение

Тегеран встал на орбиту

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Иранская ракета-носитель "Qased"
Иранская ракета-носитель "Qased".
Источник изображения: https://en.mehrnews.com/

Впервые в своей истории Иран вывел в космос военный спутник

В Иране состоялся успешный запуск первого спутника военного назначения. Вывод на орбиту был произведен в годовщину создания элитных частей Вооруженных сил Ирана - Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщается на информационном сайте КСИР Sepah News. Спутник с названием «Noor-1» («Свет-1») на орбиту доставлен при помощи ракеты-носителя «Qased» («Посланник»/«Гонец») утром 22 апреля. В интернете размещены фотографии старта.

После нескольких неудачных запусков в начале этого года и в течение прошлого КСИР удалась операция по выводу спутника на 425-километровую орбиту.

Реакция США на это событие не заставила себя долго ждать. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Америка обратилась в Совет безопасности ООН с просьбой рассмотреть вопрос о космическом пуске Ирана, а министерство обороны США должно определить свою позицию по этому вопросу в ближайшее время.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном из-за иранской ядерной сделки обострились в сентябре 2019 года, поскольку США ввели санкции против космических ведомств Ирана. В январе текущего года напряжение возросло в связи с гибелью генерала КСИР Кассема Сулеймани в результате американской атаки в Ираке.

Ряд западных стран ранее осуждал действия Ирана, использующего для запусков ракеты-носители, которые, по их мнению, не соответствуют резолюции СБ ООН 2231, подписанной Исламской Республикой, РФ, США, КНР, Францией, другими странами, и запрещающей Тегерану развитие ракетной и ядерной программы в военных целях. В России отмечают, что точная формулировка в пункте 3 приложения В резолюции 2231 содержит лишь соответствующий призыв не осуществлять любую деятельность, связанную с разработкой и созданием баллистических ракет, спроектированных таким образом, чтобы они были способны доставлять ядерное оружие, включая запуски с использованием технологии баллистических ракет.

Америка утверждает, что разрабатываемые Ираном технологии для запуска в космос ракет могут быть использованы для создания баллистических ракет. Это касается ступеней ракет, системы запуска двигателей верхней ступени и систем управления полетом многоступенчатой ракеты.

На пресс-конференции 22 апреля Помпео заявил, что каждая страна обязана обратиться в ООН и определить свое отношение к вопросу, соответствовал ли запуск этой ракеты резолюции 2231.

Запуск «Noor-1» состоялся с полигона, расположенного в пустыне Деште Кевир. Ранее Иран осуществлял запуски космических аппаратов с помощью ракет-носителей «Сафир» и «Симург» со стартовой площадки космодрома имени Имама Хомейни в провинции Семнан.

При этом сообщается, что заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил о сомнениях Пентагона, был ли запуск успешным.


Ирина Дронина

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