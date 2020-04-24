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ЦАМТО

Спецназ ЮВО в Ставропольском крае получил на вооружение партию новых парашютов Д-10

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D-10-2
Парашют Д-10-2. Фото с сайта kirov.ru.

ЦАМТО, 23 апреля. На вооружение воинской части специального назначения ЮВО поступила партия из 50 парашютных систем Д-10, предназначенных для совершения прыжков на скоростях выброски от 150 до 400 км/ч.

Парашюты обладают повышенной грузоподъемностью, что позволяет брать с собой дополнительные боеприпасы, прицельное и навигационное оборудование (вес спецназовца со снаряжением может достигать 140 кг).

Парашют Д-10, который заменит состоящий на вооружении Д-6, является более простым и безопасным при десантировании и в эксплуатации. Объем купола нового парашюта составляет 100 кв. м, а у его предшественника купол был меньше – 83 кв. м.

Д-10 предназначен для осуществления боевых и учебных прыжков в диапазоне высот от 200 до 8000 м. У нового парашюта увеличен срок эксплуатации и количество применений (от 80 до 120 в зависимости от условий прыжков).

Масса нового парашюта на несколько килограммов меньше массы предшественника, что позволяет легко разворачиваться по ветру, выполнять горизонтальное скольжение, с ним можно совершать прыжки на воду и быстро гасить купол при сильном ветре.

В ближайшее время с личным составом будут проведены занятия по устройству нового парашюта и порядку его укладки, а также тренировки на воздушно-десантном комплексе, после чего военнослужащие приступят к совершению десантирования на учебных площадках в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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