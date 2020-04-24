Видео: к строительству госпиталя привлекли военную авиацию РФ

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 215 тонн стройматериалов на площадку многофункционального медицинского центра Западного военного округа в Калининграде.

- Стройматериалы доставляются самолетами Ил-76 из Санкт-Петербурга. Воздушный коридор обеспечивает непрерывный ход работ на стройплощадке, - рассказали в пресс-службе ЗВО.

Калининградский медцентр площадью более 17 тысяч квадратных метров - один из 16 госпиталей, возводимых Минобороны по всей территории РФ. Работы ведутся круглосуточно в три смены, на площадке задействованы около 500 рабочих и 100 единиц техники. Первый госпиталь в Нижнем Новгороде возвели за 28 суток.

Помимо калининградского, в ЗВО строятся еще четыре инфекционных медцентра: в Одинцове, Подольске, Санкт-Петербурге и Смоленске.

Антон Валагин