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Российская газета

Видео: к строительству госпиталя привлекли военную авиацию РФ

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Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 215 тонн стройматериалов на площадку многофункционального медицинского центра Западного военного округа в Калининграде.

- Стройматериалы доставляются самолетами Ил-76 из Санкт-Петербурга. Воздушный коридор обеспечивает непрерывный ход работ на стройплощадке, - рассказали в пресс-службе ЗВО.

Калининградский медцентр площадью более 17 тысяч квадратных метров - один из 16 госпиталей, возводимых Минобороны по всей территории РФ. Работы ведутся круглосуточно в три смены, на площадке задействованы около 500 рабочих и 100 единиц техники. Первый госпиталь в Нижнем Новгороде возвели за 28 суток.

Помимо калининградского, в ЗВО строятся еще четыре инфекционных медцентра: в Одинцове, Подольске, Санкт-Петербурге и Смоленске.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
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