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ЦАМТО

Пакистан, вероятно, получил первую партию китайских ОБТ VT4

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Танк VT4
Танк VT4.
Источник изображения: norincogroup.com.cn

ЦАМТО, 23 апреля. По сообщениям китайских СМИ, компания Inner Mongolia First Machinery Group Co. Ltd., являющаяся дочерним предприятием корпорации NORINCO, приступила к поставке ОБТ VT4 Вооруженным силам Пакистана в рамках контракта, предусматривающего закупку не менее 100 танков.

В середине апреля на китайском танковом заводе, расположенном в Баотоу (провинция Внутренняя Монголия), состоялась церемония отгрузки первой партии оснащенных динамической защитой (ERA) ОБТ VT4 "иностранному заказчику", которым, предположительно, является Пакистан (в 2019 году Пакистан выбрал VT4 в рамках программы приобретения не менее 100 новых ОБТ).

VT4 (MBT-3000) является ОБТ третьего поколения, разработанным NORINCO для поставки экспорт. Он впервые был представлен в 2012 году на Международной оборонной выставке Eurosatory. В августе 2012 года NORINCO продемонстрировала экспортную версию танка дипломатам и представителям вооруженных сил 44 стран мира.

Танк VT4 (MBT-3000) представляет собой модернизированный вариант MBT-2000 (VT1). По информации компании, в конструкции MBT-3000 используются новейшие технологии, разработанные для применения ОБТ в высокотехнологичных войнах. В частности, при создании использовались технологии танка "Тип-99А", который в настоящее время принят на вооружение Народно-освободительной армии Китая.

ОБТ VT4 массой 52 тонны с экипажем из трех человек (командир, водитель и наводчик) вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой, 7,62-мм спаренным пулеметом, дистанционно управляемым 12,7-мм зенитным пулеметом, управляемыми ракетами. Дизельный двигатель мощностью 1200 л.с. позволяет развивать максимальную скорость 70 км/ч, запас хода – до 500 км.

На выставке AAD-2014 в Претории (ЮАР) заместитель министра обороны Намибии проявил интерес к VT4. В январе 2018 года СВ Таиланда провели испытания VT4 в испытательном центре на базе Адисорн в Сарабури. По их итогам Таиланд приобрел 28 ОБТ VT4. Кроме того, правительство одобрило покупку 10 дополнительных танков. В начале 2018 года VT4 также проходил испытания в Пакистане. Конкурентом китайского ОБТ выступал БМ "Оплот" Харьковского КБМ им.А.А.Морозова. В июле 2019 года Пакистан выбрал VT4 в качестве замены устаревших ОБТ.

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Страны
Китай
Монголия
Намибия
Пакистан
Таиланд
ЮАР
Продукция
MBT-3000
ZTZ99
МБТ-2000
Т-84 Оплот
Компании
Norinco
КБМ
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