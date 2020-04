Поле боя — COVID-19. Какую технику используют военные в борьбе с коронавирусом

В связи с распространением коронавируса нового типа (COVID-19) страны мира задействуют существенное количество различной техники для сокращения масштабов пандемии. Не остаются в стороне и вооруженные силы, которые оказывают максимальную помощь гражданским медицинским учреждениям и населению

Для борьбы с COVID-19 военные всех стран мира применяют как проверенную, так и инновационную технику. Причем о некоторых используемых образцах широкой публике стало известно впервые.

До недавнего времени увидеть вживую работу дезинфицирующих военных комплексов, мобильных модульных комплексов и различных авторазливочных станций, которые применяют сейчас подразделения войск радиационной химической и биологоческой защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ, можно было разве что на оборонных выставках или в сети Интернет. Сейчас дезинфекция городских улиц, социальных объектов и множества промышленных предприятий с помощью них проводится круглосуточно. Российские специалисты РХБЗ, вирусологи и эпидемиологи применяют весь этот арсенал и за границей. Образцы, изначально разработанные для выполнения военных задач на поле боя, достаточно эффективно применяются и при борьбе с различными заболеваниями.

Мобилизован практически весь парк медицинской техники (в том числе медицинские машины, предназначенные для транспортировки больных) и полевые госпитали. Широко применяется и специальная техника - так, военнослужащие британской армии применяют тяжелые грузовые автомобили, перевозящие кислород. При транспортировке больных и грузов используется и военная автомобильная техника.

Как правило, применяется военная техника, принадлежащая войскам РХБЗ, в первую очередь машины РХБЗ-разведки, авторазливочные станции, мобильные дезинфекционные средства.

Необходимо отметить, что широкое задействование сухопутной техники РХБЗ наблюдается нечасто: вооруженные силы европейских государств, как правило, выделяют личный состав для эксплуатации гражданской дезинфекционной техники. Однако Россия достаточно интенсивно использует машины РХБЗ-разведки, в первую очередь - РХМ-4 (разведывательная химическая машина, создана на базе бронетранспортера БТР-80), войсковые дезинфицирующие комплексы ДКВ-1, поливочные и пожарные машины АПКМ и станции АРС-14КМ.

Последние представляют собой авторазливочные станции нового поколения, самые современные по тактико-техническим характеристикам. АРС-14КМ служит для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, снаряжения ими различных емкостей и комплектов специальной обработки.

Примечательно, что в наших новейших машинах РХБЗ-разведки также реализована возможность противодействия различным биологическим угрозам. "Машина РХМ-8 является одним из самых современных образцов российской техники радиационной химической и биологической разведки. Она оснащена автоматизированными комплексами, способными в кратчайшее время и с высокой точностью оценивать биологическую обстановку, в том числе в ходе противодействия различным заболеваниям", - сообщил ТАСС генеральный директор корпорации "Росхимзащита" (в составе госкорпорации "Ростех") Марат Чабдаров.

При дезинфекции поверхностей военнослужащие используют штатные переносные средства специальной обработки, а также индивидуальные средства защиты кожи и органов дыхания. Зачастую это общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и противогаз ПМК-2.

В ходе оказания помощи Италии и Сербии Министерство обороны РФ также задействует машины АРС-14КМ, а также комплексы дезинфекции и аэрозольной обработки КДА на базе грузовых автомобилей "Камаз".

Применяется за границей и современнейший многофункциональный мобильный модульный комплекс для анализа патогенных биологических материалов (МКА ПБА). Его аппаратура позволяет выявить до 25 возбудителей инфекционных болезней, в том числе сибирской язвы, холеры и геморрагических лихорадок, при этом комплекс способен одновременно обрабатывать до 20 проб (не менее 180 проб в сутки), а вероятность определения составляет около 95%. На предварительное определение биологической обстановки в отдельно взятом районе у машины уходит всего лишь 15 минут.

В состав комплекса МКА ПБА входит четыре типа машин - модуль подготовки проб и иммуноферментного анализа (МИФА), модуль полимеразной цепной реакции, анализа и генотипирования (МПГ), модуль обработки информации (МОИ) и машина биологической разведки (МБР). Комплекс отличается высокой степенью автоматизации - так, для функционирования каждого из модулей необходим экипаж в три человека.

Комплекс МКА ПБА прошел апробацию, в частности, в 2016 году при ликвидации вспышки сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе и ликвидации последствий других чрезвычайных ситуаций.

Как отметили в Минобороны, в европейских странах применяется ряд компонентов МКА ПБА - МБР (Италия) и модуль МИФА (Сербия и Италия). На опубликованных 20 апреля кадрах видно, как работают российские специалисты в полевой биолаборатории, развернутой на итальянской авиабазе Орио-аль-Серио.

Необходимо отметить интенсивность применения военной дезинфекционной техники армией Казахстана, которая даже модернизировала нашу АРС-14 до уровня АРС-14KZ, отличающейся более современным и экономичным шасси.

В список типичных задач, в ходе которых задействуются военно-транспортные самолеты и вертолеты, входит перевозка медицинских грузов, транспортировка больных, медперсонала и эвакуация граждан.

Так, страны Европы использовали новые военно-транспортные самолеты A400M Atlas для перевозки средств индивидуальной медицинской защиты и пациентов, в том числе из Китая. К концу марта европейская авиакосмическая корпорация Airbus наладила работу воздушного моста между своим основным сборочным производством в Тулузе (Франция) и производственной площадкой в Тяньцзине (Китай) для перевозки медицинских припасов, в первую очередь одноразовых защитных масок.

В работе моста принял участие как самолет A400M и конвертируемый самолет-заправщик A330 MRTT (Multirole Tanker Transport), так и гражданская авиатехника - новые авиалайнеры A330-200 и A350-1000 XWB (Extra Wide Body). За один рейс каждый из самолетов перевозил от 2 до 4 млн одноразовых масок, которые впоследствии распределялись между европейскими государствами. В транспортировке медицинских припасов в рамках Европы принимали участие преимущественно самолеты A400M, принадлежавшие Великобритании, Германии, Турции и Франции.

Это говорит о высокой востребованности на современном рынке авиатехники - как гражданском, так и военном - самолетов, которые могут быть максимально быстро и с минимальными затратами конвертированы в зависимости от поставленных задач.

В ряде случаев военно-транспортные A400M переоборудовались в летающие госпитали. К примеру, так поступили ВВС Испании, которые переоборудовали один Atlas в медицинский самолет, способный оказывать помощь пяти больным высокой степени тяжести и 14 больным средней степени. ВВС Германии также применяли A400M при транспортировке больных. Таким образом, Atlas, изначально предназначенный для перевозки военных грузов, стал многоцелевой воздушной платформой.

В ходе противодействия распространению COVID-19 опробовалась и новая авиатехника. Так, Вооруженные силы Франции в марте-апреле начали применять новейший медицинский модуль MORPHEE (Module de Reanimation pour Patient a haute Elongation d'Evacuation), установленный на конвертируемый военно-транспортный самолет A330 Phenix. Именно борьба с коронавирусом, которая проводится в рамках операции Resilience, стала дебютом этого стратегического военно-медицинского самолета. Изначально A330 Phenix/MORPHEE предназначался для перевозки раненых на удалении до 10 тыс. км, однако в настоящее время применяется в ходе транспортировки больных внутри страны. Модуль оснащен современным медоборудованием, позволяющим производить на борту практически все типы операций.

Для ВВС США настоящей "рабочей лошадкой" стал военно-транспортный самолет C-130J Super Hercules. Он применяется при выполнении всего спектра задач борьбы с пандемией коронавируса - от перевозки больных и припасов до оказания медпомощи. Для перевозки людей и грузов на дальние расстояния задействованы и тяжелые военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III. Обычно они служат американской армии при транспортировке грузов на стратегические дальности и снабжении военных баз за рубежом, в то время как C-130J является "рабочей лошадкой" военно-транспортной авиации Пентагона.

С целью эвакуации больных и их последующей транспортировки в местные госпитали задействуется вертолетная техника. К примеру, британская армия применяет средние военно-транспортные вертолеты Puma и Wildcat, а также тяжелые Chinook и морские Merlin, а французы - NH90 Caiman, SA330 Puma и H225M Caracal.

CH-47 Chinook широко задействуют и американцы, применяя при этом для тактических перевозок винтокрылые машины семейства UH-60 Black Hawk - знаменитые "Черные ястребы", разработанные еще в 1970-х годах.

Примечательно, что в данном случае военно-морские вертолеты, предназначенные для борьбы с подводными лодками, в частности NH90 и Merlin, также перепрофилируются под выполнение гражданских задач в ходе борьбы с коронавирусом.

Одним из наиболее показательных примеров по организации воздушной сети для перевозки больных и медицинских припасов может служить Индия. ВВС страны мобилизовали практически весь парк военно-транспортных самолетов. Перевозки крупногабаритных грузов на дальние дистанции осуществляют C-17A и тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76МД производства ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации).

Транспортировки между отдельными штатами выполняют средние и легкие военно-транспортные самолеты Ан-32, Do-228 и C-130 Hercules. Кстати, последний является одним из наиболее распространенных в мире: американский производитель Lockheed Martin отмечает, что 24 операторам в 20 странах было поставлено более 425 таких машин в 17 конфигурациях.

Примечательно широкое применение вертолетной техники. В отдаленные штаты с незначительной транспортной инфраструктурой на севере и северо-востоке страны доставляются продовольствие и медицинские припасы, в первую очередь средними военными транспортниками Ми-17В-5 производства холдинга "Вертолеты России" (в составе госкорпорации "Ростех"). Вооруженные силы Индии обычно пилотируют машины марки "Миль" в условиях высокогорья и другой сложной природно-климатической обстановки, широко задействуют их для доставки личного состава и грузов.

The medical supplies were airlifted by Mi17V5 from Baghdogra to Gangtok. pic.twitter.com/KB6xDCsgt2

- Indian Air Force (@IAF_MCC) April 6, 2020