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Военное обозрение

Ливийское ПНС обвинило ЧВК Вагнера в применении «химического оружия»

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Источник изображения: topwar.ru

Российские наемники из частной военной компании (ЧВК) Вагнера применили против сил ливийского правительства национального согласия "химическое оружие". С таким обвинением выступил глава МВД при ПНС Ливии Фатхи Башага, пишет турецкое издание Anadolu.

Выступая на пресс-конференции в Триполи 22 апреля, Башага заявил, что наемники из российской ЧВК Вагнера, воюющие на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара, якобы применили "нервно-паралитический газ" против подразделений из состава "сил международно признанного Правительства национального согласия" (ПНС) Фаиза Сараджа. Глава МВД утверждает, что применение "химического оружия" произошло в районе Салахаддин к югу от Триполи.

Ополченцы, связанные с „Вагнером“, применили нервно-паралитический газ против наших вооружённых формирований в районе Салахаддин к югу от Триполи

- приводит турецкое издание слова Башаги.

В то же время никаких других подробностей якобы применения "химоружия" российскими наемниками из ЧВК не приводится, также не демонстрируются доказательства "химической атаки".

Со своей стороны отметим, что засевшее в Триполи правительство национального согласия Фаиза Сараджа активно сотрудничает с Турцией, президент которой неоднократно выступал с критикой нахождения на территории Ливии "наемников из российской ЧВК Вагнера". Эрдоган обвинял бойцов ЧВК в ведении боевых действий на стороне ЛНА Хафтара против "признанного правительства Ливии".

Халифу Хафтара поддерживают Абу-Даби и Каир. Объединённые Арабские Эмираты и Египет поставляют Хафтару вооружение. На его стороне также российские наёмники ЧВК Вагнера. Не понимаю, как можно поддерживать лицо, пытающееся свергнуть законную власть в Ливии

- заявил турецкий лидер.

Между тем Анкара продолжает переброску в Ливию боевиков протурецких группировок из Сирии, а также поставляет вооружение, боеприпасы и военную технику подразделениям ПНС.

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