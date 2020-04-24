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Известия.ru

Рособоронэкспорт назвал сумму запланированных продаж бронемашин на «Бумеранге»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Российская Федерация начала продвигать на экспорт бронемашины на платформе «Бумеранг». Объем экспорта этой платформы, по предварительным подсчетам, составляет порядка $1 млрд, сообщили в четверг, 23 апреля, в «Рособоронэкспорте».

«Старт маркетинга экспортного варианта «Бумеранга» — прекрасная новость для Рособоронэкспорта и наших партнеров», — говорится в сообщении на сайте компании. Боевую платформу разработали по заданию Минобороны, что говорит о ее высочайших боевых и эксплуатационных возможностях.

По данным компании, интерес к «Бумерангу» уже проявили страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ, отметил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Амфибийная боевая машина с колесной формулой 8х8 «Бумеранг» обеспечивает возможность решения широкого спектра боевых задач и вопросов мирного времени.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал указ, которым наделил Генштаб Вооруженных сил России полномочиями определять требования к экспортной военной технике.

Всего за прошедший год Россия поставила странам военной техники на сумму более $15 млрд.

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Страны
Россия
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Бумеранг
Компании
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